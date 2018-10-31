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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве

Украина закроет воздушное пространство над Черным морем

© Sputnik / Стрингер
Новости
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В связи с ракетными стрельбами воздушное пространство над Черным морем будет закрыто с 1 по 4 ноября.

СУХУМ, 31 окт — Sputnik. Воздушное пространство над Черным морем будет закрыто в связи с проведением испытаний управляемых ракет в Херсонской области, заявил в среду предстатель командования воздушных сил ВС Украины Дмитрий Струтинский, сообщает РИА Новости.

"Завтра начнутся летно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам", — приводи его слова информагентство "Украинские новости".

Подобные учения с ракетными стрельбами Украины уже проводила в предыдущие годы. Так, в 2017 году Украина провела в одностороннем порядке ракетные стрельбы 1 и 2 декабря в суверенном воздушном пространстве РФ над акваторией Черного моря в районе Крыма. В связи с проведением стрельб воздушные зоны над данными территориями были объявлены Киевом опасными для полетов. Позже украинская сторона, уже без объяснения причин, установила новые опасные зоны — над нейтральными водами Черного моря и частично над черноморскими территориальными водами РФ к юго-западу и юго-востоку от полуострова Крым.

Росавиация отмечала, что Украина не согласовала свои действия с авиационными властями РФ, и потребовала от украинской стороны незамедлительной отмены выпущенных уведомлений. При этом ведомство подчеркивало, что полетам над Крымом ничего не угрожает, воздушное пространство над полуостровом закрыто не будет, безопасность полетов российских авиакомпаний гарантирована.



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