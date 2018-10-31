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Продажа дизельного топлива в регионах России

Правительство России и нефтяники согласовали цены на топливо

© Sputnik / Павел Лисицын
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Соглашение должно начать исполняться с 1 ноября, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

СУХУМ, 31 окт — Sputnik. Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака, озвучившего итоги встречи с компаниями.

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"Минэнерго вместе с ФАС были подготовлены проекты соглашений со всеми вертикально интегрированными компаниями и независимыми производителями нефтепродуктов, которым были определены по историческому принципу объемы поставок, в том числе в пространственном разрезе по субъектам Российской Федерации, с определением индикативных оптовых цен в различных сегментах оптового рынка. Мы договорились со всеми нефтяными компаниями, что они будут немедленно, с сегодняшнего дня прямо, с завершения совещания его соблюдать", — сказал Козак.

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев отметил наблюдающийся в ряде случаев рост цен на бензин и поручил Минэнерго и Козаку в ближайшие два дня провести консультации с нефтяными компаниями. При этом премьер пригрозил ввести запретительные экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, если в ходе этих консультаций не будет достигнуто соглашение о заморозке внутренних цен на нефтепродукты.

Ранее в среду Козак на заседании правительства сообщил, что кабмин подготовил пакет соглашений с нефтяниками для стабилизации цен на топливо, который может быть подписан на встрече вечером.

Проекты соглашений, по его словам, предусматривают обязательства для компаний «по объемам поставок на внутренний рынок топлива и по ценовым параметрам, чтобы обеспечить необходимую минимальную маржинальность для независимых поставщиков нефтепродуктов».

Медведев в ответ сказал, что если на встрече с нефтяниками не получится договориться, то до конца недели выйдет документ о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты.



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