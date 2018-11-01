Генпрокурора России попросили не допускать рэп-концерты в стране

По мнению инициатора запрета, рэп-концерты и рэп-батлы становятся площадками для конфликтов, драк, распространения наркотиков и запрещенных законом предметов.

СУХУМ, 1 ноя — Sputnik. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров попросил генерального прокурора России Юрия Чайку не допускать рэп-концерты в стране до нормализации "ситуации в молодежной среде", пишет РИА Новости.

"Прошу вас принять меры прокурорского реагирования в части проведения мероприятий по недопущению проведения псевдомузыкальных собраний и официальных концертов рэперов на территории России до момента нормализации ситуации в молодежной среде", — пишет Петров в письме Чайке.

Политик отмечает, что в последние месяцы внутри отечественного общества разгорается дискуссия о допустимости сомнительного художественного содержания в произведениях искусства. В частности, депутат напомнил, что многие граждане высказываются против того, чтобы "современные молодежные популярные песни различных авторов содержали в себе элементы экстремизма, даже прикрытого налетом творческого переосмысления и художественного переосмысления".

"Более того, многие музыкальные композиции, пользующиеся популярностью у молодежи, открыто пропагандируют суицид, наркоманию, сатанизм, экстремизм и даже содержат призывы к измене Родине. Особую обеспокоенность среди населения вызывает такое музыкальное направление, как рэп, — тексты современных рэперов изобилуют нецензурной лексикой, экстремистскими оборотами и вызывают вражду среди граждан", — пишет депутат.

Петров также подчеркивает, что "именно в среде рэп-музыки чаще всего случаются стычки, драки и иные противоправные действия". А итогом рэп-концертов и рэп-батлов, депутат назвал "десятки искалеченных мальчишек и девчонок, попавших в плохую компанию и совершившие неправильный выбор в своих "музыкальных" вкусах".