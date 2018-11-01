Шток бокового блока "Союза" деформировали при сборке на Байконуре

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Шток бокового блока ракеты "Союз ФГ" был деформирован при сборке на Байконуре, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя аварийной комиссии Олега Скоробогатова.
"Шток бокового блока "Д" ракеты "Союз ФГ" был деформирован при сборке на Байконуре, что стало причиной аварийной ситуации", — сказал Скоробогатов.
Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.
Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.