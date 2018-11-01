Шток бокового блока "Союза" деформировали при сборке на Байконуре

В "Роскосмосе" уточнили причину повреждения штока "Союза-ФГ". Он был деформирован при сборке на Байконуре.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Шток бокового блока ракеты "Союз ФГ" был деформирован при сборке на Байконуре, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя аварийной комиссии Олега Скоробогатова.

© Sputnik / Алексей Филиппов "Роскосмос" назвал причину аварии "Союза-ФГ"

"Шток бокового блока "Д" ракеты "Союз ФГ" был деформирован при сборке на Байконуре, что стало причиной аварийной ситуации", — сказал Скоробогатов.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.