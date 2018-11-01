13:12 01 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.60
  • EUR74.42
Поиск
Вывоз РКН Союз-ФГ с ТПК «Союз МС-10»

Шток бокового блока "Союза" деформировали при сборке на Байконуре

© Sputnik / Алексей Филиппов
Новости
Получить короткую ссылку
7 0 0

В "Роскосмосе" уточнили причину повреждения штока "Союза-ФГ". Он был деформирован при сборке на Байконуре.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Шток бокового блока ракеты "Союз ФГ" был деформирован при сборке на Байконуре, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя аварийной комиссии Олега Скоробогатова.

Вывоз РКН Союз-ФГ с ТПК «Союз МС-10»
© Sputnik / Алексей Филиппов
"Роскосмос" назвал причину аварии "Союза-ФГ"

"Шток бокового блока "Д" ракеты "Союз ФГ" был деформирован при сборке на Байконуре, что стало причиной аварийной ситуации", — сказал Скоробогатов.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Работа за компьютером. Клавиатура
    Факт за лайк

    Латвиец поделился своим опытом работы на крупнейшую американскую компанию PayРal, специализирующуюся на электронных платежах.

  • Отдых в Крыму
    Крымский вояж

    Делегация представителей Литвы, Латвии и Эстонии примет участие в V Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) в Крыму.

  • Встреча президента РФ В. Путина с президентом Молдавии И. Додоном
    Братские отношения

    Президент России Владимир Путин встретился с молдавским лидером Игорем Додоном и отметил пользу сближения Молдовы с ЕАЭС.

  • Медресе XIX века в Дангаре
    Культурное наследие

    В Дангаре специалисты приступили к исследованию исторического медресе XIX века – учебное заведение действовало до Октябрьской революции 1917 года.

  • Хлопок-сырец
    Хлопковая афера

    Сотрудники Генеральной прокуратуры Узбекистана арестовали фермеров, которые хотели заработать, перемешав пять тонн песка и глины с хлопком.

  • Ручки партии EKRE
    Можно спать спокойно

    Кандидат на должность министра обороны Эстонии от консерваторов заявил, что знает, как повысить боеспособность армии республики.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Сбор винограда в Абхазии
Будни вина: домашняя винодельня в Дурипше
Платья из шоколада
Шоколад вам к лицу: модели в Париже дефилировали в "сладких" платьях
Почему происходят землетрясения
В чем причина землетрясений

Соцсети

Sputnikabkhazia