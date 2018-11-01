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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского. Архивное фото

В Херсонском суде начали рассматривать вопрос о продлении ареста Вышинского

© Sputnik / Стрингер
Новости
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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (102)
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В Херсонском суде началось заседание, на котором рассмотрят вопрос о продлении ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Херсонский городской суд начал рассмотрение ходатайства обвинения о продлении ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik / Стрингер
Вышинский назвал причину своего ареста

"Начали заседание", — сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке ДНР и ЛНР и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Пятого сентября Херсонский суд рассматривал вопрос о продлении или изменении меры пресечения для Вышинского, но заседание пришлось прервать, так как обвиняемому стало плохо. Его увезли в тюремный госпиталь, после чего вернули в суд. В итоге арест продлили до 4 ноября.

Двадцать третьего октября следователи подали ходатайство в Генпрокуратуру Украины о продлении следствия до января 2019 года. Ранее Херсонский апелляционный суд отказал в ходатайстве защиты, просившей изменить Вышинскому меру пресечения.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (102)


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