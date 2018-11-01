Детский ансамбль "Абжьыуаа" выступит на фестивале "Богатство России"

Абхазский, убыхский и горский танцы представит на международном фестивале-конкурсе талантов "Богатство России" в Пятигорске детский ансамбль "Абжьыуаа".

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Детский ансамбль "Абжьыуаа" из Очамчыры выступит на фестивале-конкурсе "Богатство России", который состоится в Пятигорске 3 ноября, рассказала корреспонденту Sputnik заместитель заведующего отделом культуры Очамчырского района Амра Булескерия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Прогон: кадры репетиции "Абжьыуаа" перед поездкой в Москву

Детский ансамбль представит свою программу, состоящую из трех народных танцев – абхазский, убыхский и горский.

"Всего 28 детей поехали на фестиваль вместе с родителями и руководителем ансамбля Тимуром Туйба. Администрация района обеспечила транспортом, а проживание и питание за счет родителей", — сказала Булескерия и добавила, что молодые танцоры из Очамчыры будут впервые участвовать в этом фестивале.

Международный фестиваль-конкурс талантов "Богатство России" проводится в третий раз. В него включены такие номинации, как хореография, вокал, театральное творчество, художественное творчество.

Ансамбль "Абжьыуаа" вырос из детской студии при районном ансамбле "Эрцаху". Три года как "Абжьыуаа" стал самостоятельным коллективом со своим художественным руководителем. Посещают ансамбль более 80 юных танцоров, занятия проводятся в трех группах – младшей, средней и старшей – четыре раза в неделю.