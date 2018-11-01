Российские военные в Абхазии провели за лето более 600 стрельб

В подразделениях российской военной базы в Абхазии за летний период обучения выполнили более 600 боевых упражнений в стрельбе.

СУХУМ, 1 ноя– Sputnik. Военнослужащие ЮВО в Абхазии за летний период обучения провели более 600 занятий по огневой подготовке с выполнением боевых стрельб, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

© Sputnik / Виталий Тимкив Российские военные в Абхазии подвели итоги летних учений

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стрельб стало на семь процентов больше.

Навыки в стрельбе оттачивались из штатного вооружения, в том числе орудий современных бронетранспортеров БТР-82АМ и танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня "Град", 120-миллиметровых минометов и 122-миллиметровых артиллерийских гаубиц Д-30.

Кроме того, за летний период обучения на лагерных сборах и полевых выходах военнослужащие провели свыше 400 тактических занятий и учений.

Занятия по боевой подготовке проводились на полигонах "Гудаута", "Нагвалоу" и "Цабал" в Абхазии, а также полигонах в Адыгее, Волгоградской в Астраханской областях.

В летних учебных мероприятиях приняли участие более трех с половиной тысяч военнослужащих базы, было задействовано свыше 700 единиц военной техники.