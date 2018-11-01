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Антипиратский меморандум подписали поисковики и правообладатели

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Новости
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У правообладателей вызывает недовольство тот факт, что на сегодняшний день ссылки на пиратские копии фильмов выдаются в поисковиках.

СУХУМ, 1 ноя — Sputnik. Яндекс, Mail.ru, Rambler, Кинопоиск и ведущие медиахолдинги России подписали на площадке Роскомнадзора меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента, сообщает РИА Новости.

Музей Яндекса
© Sputnik / Сергей Мамонтов
"Яндекс" подчинился: из поиска удалили страницы со спорным контентом "Газпром медиа"

Документ затрагивает процедуру досудебного разрешения споров правообладателей и поисковиков. Речь, в частности, идет об удалении ссылок на пиратский контент во внесудебном порядке.

Вопрос о необходимости меморандума между поисковиками и правообладателями поднимался еще в мае в ходе дискуссии на ПМЭФ-2018, посвященной защите авторских прав.

В августе четыре телекомпании, входящие в "Газпром-медиа", подали в Мосгорсуд иски о полной блокировке в "Яндексе" пиратских копий ряда сериалов. После того как над всем сервисом "Яндекс.Видео" нависла угроза блокировки, поисковик решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом. При этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальные сайты, поскольку поисковик заявил, что якобы не в состоянии отличить их от пиратских, в чем не раз в ходе обсуждений проблемы авторского контента публично усомнились правообладатели.



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