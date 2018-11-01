Хабиб Нурмагомедов хочет провести два боя с Флойдом Мэйуэзером

Один поединок должен пройти по правилам бокса, а другой — по правилам ММА, считает российский боец.

СУХУМ, 1 ноя — Sputnik. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов надеется провести два боя с Флойдом Мэйуэзером-младшим, сообщает Р-Спорт. © Фото: sports Беленький о бое Нурмагомедова и Мейвезера: у Хабиба мало шансов

"Если мы заключим двухстороннее соглашение с Флойдом Мейуэзером, фанаты будут довольны. Первый матч на ринге, а другой — в клетке. Я хочу себя однажды попробовать в боксе. Это было бы справедливо", — цитирует Нурмагомедова beIN Sports.

В середине октября Нурмагомедов предложил Мэйуэзеру провести бой, после чего американец призвал телеканалы готовить деньги для покупки прав на трансляцию поединка. Позднее отец и тренер российского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов заявил, что бой его сына с Флойдом "должен состояться в России".

Мэйуэзер и Нурмагомедов не потерпели ни одного поражения в своих видах спорта. В 2017 году американец в бою по правилам бокса победил другого представителя UFC Конора Макгрегора, забрав специальный пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Шестого октября Нурмагомедов победил Макгрегора на турнире ММА в Лас-Вегасе.