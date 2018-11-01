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Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов хочет провести два боя с Флойдом Мэйуэзером

© AFP 2018 / Vasily MAXIMOV
Новости
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Один поединок должен пройти по правилам бокса, а другой — по правилам ММА, считает российский боец.

СУХУМ, 1 ноя — Sputnik. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов надеется провести два боя с Флойдом Мэйуэзером-младшим, сообщает Р-Спорт.

Александр Беленький
© Фото: sports
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"Если мы заключим двухстороннее соглашение с Флойдом Мейуэзером, фанаты будут довольны. Первый матч на ринге, а другой — в клетке. Я хочу себя однажды попробовать в боксе. Это было бы справедливо", — цитирует Нурмагомедова beIN Sports.

В середине октября Нурмагомедов предложил Мэйуэзеру провести бой, после чего американец призвал телеканалы готовить деньги для покупки прав на трансляцию поединка. Позднее отец и тренер российского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов заявил, что бой его сына с Флойдом "должен состояться в России".

Мэйуэзер и Нурмагомедов не потерпели ни одного поражения в своих видах спорта. В 2017 году американец в бою по правилам бокса победил другого представителя UFC Конора Макгрегора, забрав специальный пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Шестого октября Нурмагомедов победил Макгрегора на турнире ММА в Лас-Вегасе.



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    Преступление в Сети

    Двое азербайджанцев задержаны по подозрению в хищении денег с иностранных банковских карт - они успели присвоить около 180 тысяч долларов.

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