RIP iPhone 5: Apple "похоронила" популярную модель

Смартфон iPhone 5 был выпущен в сентябре 2012 года. За все время производства было продано более 70 миллионов экземпляров гаджета.

СУХУМ, 1 ноя — Sputnik. Компания Apple внесла в список винтажных и устаревших продуктов iPhone 5, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт компании.

Компания Apple поддерживает работу своих гаджетов на протяжении пяти лет после прекращения их производства. Теперь пятую модель нельзя будет отремонтировать в официальных сервисных центрах корпорации.

Накануне Apple представила новейшие модели планшета iPad Pro. Cтоимость iPad Pro диагональю 11 дюймов с объемом памяти 64 гб составит 799 долларов, диагональю 12,9 дюймов – 999 долларов.

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