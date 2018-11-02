Изумруд весом больше одного килограмма найден в Замбии

В следующем месяце огромный изумруд выставят на аукционе в Сингапуре.

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Драгоценный камень весом больше пяти с половиной тысяч карат оценивается на сумму примерно в 170 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

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Изумруд нашли геолог Дебаприя Ракшит и шахтер Ричард Капета в шахте, которая является собственностью британской компании. Камень назвали Инкаламу, что означает лев.

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"Инкаламу отличается богатым цветом и уникальной прозрачностью, что делает его уникальным среди изумрудов", — заявила специалист по драгоценным камням Елена Басалья.