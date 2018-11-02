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Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение.

Изумруд весом больше одного килограмма найден в Замбии

© Sputnik / А. Свердлов
Новости
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В следующем месяце огромный изумруд выставят на аукционе в Сингапуре.

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Драгоценный камень весом больше пяти с половиной тысяч карат оценивается на сумму примерно в 170 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Изумруд весов 5655 каратов найденный в Замбии
Gemfields
Изумруд весов 5655 каратов найденный в Замбии

Изумруд нашли геолог Дебаприя Ракшит и шахтер Ричард Капета в шахте, которая является собственностью британской компании. Камень назвали Инкаламу, что означает лев.

Бриллиант в 163 карата продали за рекордную сумму на аукционе Christie's>>

"Инкаламу отличается богатым цветом и уникальной прозрачностью, что делает его уникальным среди изумрудов", — заявила специалист по драгоценным камням Елена Басалья.

 

Теги:
изумруды


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    Преступление в Сети

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