14:01 02 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.58
  • EUR74.99
Поиск
Маргарита Симоньян

Симоньян о позиции Запада по делу Вышинского: это лицемерие

© Sputnik / Александр Натрускин
Новости
Получить короткую ссылку
10 0 0

В манифестации под девизом "Дело шито белыми нитками" в поддержку Вышинского приняли участие депутаты Госдумы, правозащитники, друзья, известные журналисты и коллеги Вышинского.

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян считает позицию западных стран по аресту руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского лицемерной, передает РИА Новости.

"Если бы не судьба человека, которая вот так обернулась за то, что человек просто делал свою работу очень взвешенно и профессионально, то отменнейшая позиция западных стран вызывала бы у нас просто гомерический хохот", — сказала Симоньян на манифестации в поддержку журналиста у здания посольства Украины в Москве.

Симоньян подчеркнула, что страны Запада "десятилетиями рассказывали о свободе слова, демократии, о том, что каждый волен изъявлять свои мысли, о том, что никто не может быть наказан за свою позицию".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Sputnik / Сергей Мамонтов
Лавров о Вышинском: арестован за то, что хотел донести правду
По ее мнению, на Западе "мягонько-мягонько обходят тему ареста Вышинского".

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины

Манифестация в поддержку Вышинского прошла у посольства Украины в Москве>>

В четверг 1 ноября Херсонский суд продлил арест Вышинского до 28 декабря.

Теги:
Маргарита Симоньян, Вышинский, Украина, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Даугавпилс
    Я русский бы выучил…

    Американские военные и курсанты академии в Вест-Пойнте приезжают в латвийский Даугавпилс изучать русский язык.

  • Старый Вильнюс - вид с горы Гедиминаса
    Стратегия ассимиляции

    В Совете российских соотечественников заявили, что Вильнюс принимает законы, вынуждающие русских отказываться от родного языка.

  • Президент Молдовы Игорь Додон во время пресс-конференции в Москве
    Вино без пошлин

    Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что принесет следующий год экспортерам фруктов и вина, и ждать ли референдума о расширении его полномочий.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Армянский праздник Амшен в селе Махадыр. 1 ноября 2018.
"Амшен": осень абхазских армян
амшен рус
Осенний праздник абхазских армян: как отметили "Амшен"
Как бороться с пальмовым долгоносиком
Опасный красный: как бороться с пальмовым долгоносиком

Соцсети

Sputnikabkhazia