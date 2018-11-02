Симоньян о позиции Запада по делу Вышинского: это лицемерие

В манифестации под девизом "Дело шито белыми нитками" в поддержку Вышинского приняли участие депутаты Госдумы, правозащитники, друзья, известные журналисты и коллеги Вышинского.

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян считает позицию западных стран по аресту руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского лицемерной, передает РИА Новости.

"Если бы не судьба человека, которая вот так обернулась за то, что человек просто делал свою работу очень взвешенно и профессионально, то отменнейшая позиция западных стран вызывала бы у нас просто гомерический хохот", — сказала Симоньян на манифестации в поддержку журналиста у здания посольства Украины в Москве.

Симоньян подчеркнула, что страны Запада "десятилетиями рассказывали о свободе слова, демократии, о том, что каждый волен изъявлять свои мысли, о том, что никто не может быть наказан за свою позицию".

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По ее мнению, на Западе "мягонько-мягонько обходят тему ареста Вышинского".

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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Манифестация в поддержку Вышинского прошла у посольства Украины в Москве>>

В четверг 1 ноября Херсонский суд продлил арест Вышинского до 28 декабря.