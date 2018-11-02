Журналисты пришли на встречу Лаврова и генсека ОБСЕ в футболках с Вышинским

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Российские журналисты пришли на переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и генсека ОБСЕ Томаса Гремингера в футболках с портретом арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передает корреспондент РИА Новости.

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Около дюжины представителей СМИ с портретом Вышинского и надписью #воля Вышинскому присутствовали на протоколе и на итоговой пресс-конференции, где генсеку ОБСЕ было задано два вопроса по поводу ущемления прав русскоязычных СМИ на Украине.

Когда был задан первый вопрос по поводу судьбы российского журналиста и роли ОБСЕ в разрешении его дела, генсек организации подчеркнул, что обеспечение свободы СМИ – это один из столпов работы ОБСЕ, и повторил озвученные ранее заявления спецпредставителя организации Арлема Дезира о том, что в ОБСЕ сожалеют о таком развитии событий вокруг Вышинского.

В ответ на это Лавров напомнил не только Гремингеру, но и всем, кто мог увидеть трансляцию пресс-конференции, что Вышинский был арестован на Украине лишь за то, что выполнял свою работу и, как многие другие российские журналисты, высказывал иную точку зрения. По мнению Лаврова, в Москве заметили заявления Дезира, но при этом подчеркнули, что реакция ОБСЕ на нарушения прав западных и российских журналистов зачастую отличается. В связи с этим министр призвал ОБСЕ действовать в данном вопросе без двойных стандартов.

© Sputnik / Виталий Белоусов Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с Генсекретарем ОБСЕ Т. Гремингером

Второй вопрос на пресс-конференции касался в целом соблюдения прав русскоязычного населения Украины и того, как ОБСЕ реагирует на данную проблему. В ответ на это Гремингер усмехнулся и отметил, что не стоит обвинять или предъявлять претензии только к нему из-за реакции или ее отсутствия, так как для этого есть уполномоченные специальные представители и другие должностные лица. А в том, что касается в целом работы ОБСЕ по реагированию на возможные нарушения, то для этого в организации используются все возможные инструменты и механизмы, отметил он.

Гремингер подчеркнул при этом, что его мандат не дает ему надзорной роли для отслеживания работы спецпредставителя ОБСЕ по работе со СМИ, но что касается работы Дезира, то он работает беспристрастно.

Подводя итог своеобразной дискуссии, развернувшейся на пресс-конференции, Лавров отметил, что у ОБСЕ существуют возможности для "убеждения" Киева, как решить вопрос с нарушением прав СМИ на территории Украины, но, видимо, западные партнеры стесняются говорить об этой проблеме публично.

© Sputnik / Сергей Мамонтов Лавров о Вышинском: арестован за то, что хотел донести правду

"Но именно потому, что они стесняются говорить об этом публично, у киевского руководства создается полное ощущение безнаказанности. А стесняются наши западные коллеги говорить об этом публично потому, что в свое время поддержали незаконный государственный переворот, представив его как демократическую революцию. Вскоре они поняли суть произошедшего, но теперь уже, сказав, что они за демократию, им очень трудно свою позицию забрать назад. Это будет потеря лица", — резюмировал глава МИД РФ.

Журналист агентства Sputnik передала Гремингеру письмо матери Вышинского с просьбой содействовать скорейшему освобождению ее сына.

© Sputnik / Виталий Белоусов Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с Генсекретарем ОБСЕ Т. Гремингером

Также в пятницу акция в поддержку Вышинского прошла у посольства Украины в Москве. Ее девиз — "Дело шито белыми нитками", символами акции стали мотки белых ниток и плакаты, на которых написано "Волю Вышинскому". Среди участников акции были генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Участники акции требовали немедленного освобождения журналиста из-под стражи.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Манифестация в поддержку Вышинского прошла у посольства Украины в Москве

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.