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Флаги России и США

Лавров о переговорах с США: готовы работать в формате "2+2"

© AFP 2018 / Mladen ANTONOV
Новости
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Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что США передали России список вопросов по выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва намерена возобновить с Вашингтоном формат "2+2" по встречам Минобороны и МИД, российская сторона предполагает, что после выборов в США движение по этим темам начнется, сообщает РИА Новости.

Водовзводная башня Московского Кремля (слева) и высотное здание министерства иностранных дел РФ
© Sputnik / Евгений Биятов
Лавров: США передали России список вопросов по договору о РСМД

"У нас были на эту тему, по этим вопросам, каналы, напрямую, между военными, между специалистами разных ведомств под эгидами министерств иностранных дел, были и встречи в формате "2+2" — министр обороны и министр иностранных дел", — отметил он.

"Все эти форматы мы готовы возобновлять и рассчитываем,что ажиотаж,связанный с предстоящими выборами в США, спадет, и когда люди, отвечающие за стратегическую стабильность, смогут более ответственно и без уже налета внутриполитических проблем посмотреть на эти вопросы, что, все-таки мы сможем начать движение, которое будет, я уверен, приветствоваться всеми государствами, заинтересованными в безопасности и стабильности на нашей общей планете", — подчеркнул министр.

Лавров о вмешательствах США в дела других стран: "миллион примеров">>

Теги:
переговоры, Сергей Лавров, США, Россия


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