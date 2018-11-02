Лавров о переговорах с США: готовы работать в формате "2+2"

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва намерена возобновить с Вашингтоном формат "2+2" по встречам Минобороны и МИД, российская сторона предполагает, что после выборов в США движение по этим темам начнется, сообщает РИА Новости.
"У нас были на эту тему, по этим вопросам, каналы, напрямую, между военными, между специалистами разных ведомств под эгидами министерств иностранных дел, были и встречи в формате "2+2" — министр обороны и министр иностранных дел", — отметил он.
"Все эти форматы мы готовы возобновлять и рассчитываем,что ажиотаж,связанный с предстоящими выборами в США, спадет, и когда люди, отвечающие за стратегическую стабильность, смогут более ответственно и без уже налета внутриполитических проблем посмотреть на эти вопросы, что, все-таки мы сможем начать движение, которое будет, я уверен, приветствоваться всеми государствами, заинтересованными в безопасности и стабильности на нашей общей планете", — подчеркнул министр.
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