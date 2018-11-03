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Крушение Boeing 737 в Индонезии

В Индонезии в ходе поисковой операции погиб водолаз

© Sputnik / Сора Соча
Новости
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Ранее боевые пловцы элитного подразделения (Kopaska) вооруженных сил Индонезии обнаружили двигатель потерпевшего крушение самолета.

СУХУМ, 3 ноя — Sputnik. Индонезийский спасатель 48-летний Сиарул Анто погиб во время операции по поиску под водой потерпевшего крушение самолета авиакомпании Lion Air, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Straits Times.

Крушение Boeing 737 в Индонезии
© Sputnik / Сора Соча
Пловцы ВМФ Индонезии обнаружили двигатель Boeing 737
Издание отмечает, что инцидент произошел в пятницу в 16:30 по местному времени. Смерть наступила из-за декомпрессии.

Мужчина был опытным спасателем и многократно принимал участие в поисковых операциях, в том числе после катастрофы самолета авиакомпании Indonesia AirAsia A320 в Яванском море в 2014 году, при многочисленных инцидентах с паромами, а также в индонезийском городе Палу, которое в прошлом месяце пострадало в результате цунами.

Самолет Boeing 737 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший в понедельник утром из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна.

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Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа. По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.

Теги:
авиакатастрофы, индонезия


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