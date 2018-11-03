ЛНР предупредила о прибытии техники ВСУ к линии соприкосновения

СУХУМ, 3 ноя — Sputnik. Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко заявил, что техника и тяжелое вооружение украинских силовиков прибыло к линии соприкосновения в Донбассе, передает РИА Новости.
"В зону ответственности 72-й механизированной бригады ВСУ в район населенного пункта Мироновский прибыла колонна техники противника, состоящая из трех единиц БТР-80, двух БМП и трех автомобилей "Урал", — рассказал представитель оборонного ведомства ЛНР.
Марочко подчеркнул, что народная милиция ЛНР соблюдает взятые на себя обязательства по возвращению мира на Донбасс, "несмотря на постоянные провокации со стороны украинских силовиков".
Цель их прибытия — обучение военнослужащих бригады составлению карт минных полей из-за участившихся случаев гибели и ранений военнослужащих ВС Украины в результате подрывов на своих же минно-взрывных устройствах.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.