ЛНР предупредила о прибытии техники ВСУ к линии соприкосновения

Ранее Петр Порошенко выразил уверенность в том, что миротворческая миссия ООН в Донбассе с "мощным мандатом и широким кругом полномочий" поможет восстановить мир на украинской земле.

СУХУМ, 3 ноя — Sputnik. Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко заявил, что техника и тяжелое вооружение украинских силовиков прибыло к линии соприкосновения в Донбассе, передает РИА Новости.

"В зону ответственности 72-й механизированной бригады ВСУ в район населенного пункта Мироновский прибыла колонна техники противника, состоящая из трех единиц БТР-80, двух БМП и трех автомобилей "Урал", — рассказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

Марочко подчеркнул, что народная милиция ЛНР соблюдает взятые на себя обязательства по возвращению мира на Донбасс, "несмотря на постоянные провокации со стороны украинских силовиков".

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"Также, по информации нашей разведки, 1 ноября в район населенного пункта Крымское, зона ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, прибыли литовские военные инструкторы", — отметил он.

Цель их прибытия — обучение военнослужащих бригады составлению карт минных полей из-за участившихся случаев гибели и ранений военнослужащих ВС Украины в результате подрывов на своих же минно-взрывных устройствах.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.