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Школа

В Англии 15-летнего школьника уличили в том, что он 30-летний мигрант

© Фото: NeONBRAND
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Он прибыл в Великобританию как беженец, без паспорта или других документов, в которых была бы указана его дата рождения.

СУХУМ, 3 ноя — Sputnik. Руководство школы в Великобритании направило заявление в МВД после того, как родители учеников обратили внимание на "30-летнего" мигранта, приходящего на занятия вместе с их детьми, пишет РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

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На "школьника", не соответствующего возрасту, первыми обратили внимание ученики. По их мнению, новый одноклассник, приехавший из Ирана, казался как минимум в два раза старше своих пятнадцатилетних сверстников.

"Судя по фото, ему явно больше 30 лет. Как вообще кто-то вроде него может учиться, общаться, ходить в столовую вместе с нашими детьми, при этом выдавая себя за подростка?" — цитирует издание слова матери одного из учащихся.

По ее словам, "школьник" очень слабо говорит по-английски и с трудом объясняется с учителями. Женщина беспокоится, что он захочет завязать отношения с кем-нибудь из девочек.

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Ученик из Ирана, которому якобы 15 лет, начал посещать школу в Ипсвиче в сентябре. В таких случаях возраст прибывших устанавливают сотрудники миграционных служб или социальные работники, уточняет The Telegraph.

Сейчас, как заявило руководство школы, подозрительный ученик не посещает занятия. МВД Великобритании проверяет обстоятельства дела.

Теги:
мигранты, Великобритания


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