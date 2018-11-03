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Сирийская армия освободила лагерь палестинских беженцев Ярмук на юге Дамаска

Сирийская армия отбила атаку боевиков на границе провинции Идлибе

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Ранее сообщалось, что сирийские военные на минувшей неделе несколько раз пресекали попытки боевиков атаковать опорные пункты правительственных сил.

СУХУМ, 3 ноя — Sputnik. Правительственные войска Сирийской Арабской Республики пресекли попытки террористов атаковать позиции армии в 35 километрах к северу от города Хама на административной границе с провинцией Идлиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное телевидение.

Боец ИГ. Архивное фото.
© AFP 2018 / AMER ALMOHIBANY
У границы Ирака с Сирией сосредоточились четыре тысячи боевиков

Отряды боевиков из группировки "Джейш аль-Изза"* направились в сторону подконтрольных армии территорий из населенного пункта Ал-Латамна. Движение террористов было выстро замечено, после чего завязался бой, в результате которого сирийские военные ликвидировали большую часть боевиков. Оставшиеся в живых боевики отступили и скрылись в пограничных населенных пунктах.

Сирийские военные на минувшей неделе несколько раз пресекали попытки боевиков атаковать опорные пункты правительственных сил и неоднократно наносили артиллерийские удары по огневым позициям незаконных формирований после их определения по разведданным и при помощи местных жителей.

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Административная граница провинций Хама и Идлиб, где террористы проявляют активность, входить в демилитаризованную зону, договоренность о создании которой была достигнута между Россией и Турцией в сентябре в Сочи.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Сирия до и после начала боевых действий
© Sputnik
Сирия до и после начала боевых действий
Теги:
столкновения, Сирия


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