Российский самолет Ту-142 напугал корабли НАТО в Норвежском море

СУХУМ, 3 ноя — Sputnik. Российский противокорабельный самолет Ту-142 на малой высоте пролетел над кораблями стран НАТО, принимающими участие в учениях Trident Juncture, передает РИА Новости.
Фотографии самолета "Александр Можайский", сделанные матросами флагманского корабля Шестого флота США USS Mount Whitney, опубликованы в Twitter.
Et soudain, un Tupolev au-dessus du navire-amiral de l'#Otan: la Russie s'invite dans les grandes manoeuvres #TridentJuncture18 (photos exclusives de @jnackstrand) https://t.co/ZJthkcDhcT #AFP pic.twitter.com/eIgCoRUTFG— P_Deshayes (@P_Deshayes) 3 ноября 2018 г.
Ту-142 — противокорабельный турбовинтовой самолет, производившийся в советское время. В настоящее время эксплуатируется на Тихоокеанском и Северном флотах.
В учениях НАТО в Норвежском море принимают участие около 50 тысяч военных из 30 стран. Эти маневры стали крупнейшими за последние годы у российских границ.
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Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что маневры не направлены конкретно против какой-либо страны, но они посылают сигнал, что "НАТО готова и способна защитить всех союзников от любой угрозы".