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Противолодочный самолет ТУ-142

Российский самолет Ту-142 напугал корабли НАТО в Норвежском море

© Sputnik / Михаил Климентьев
Новости
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Учения НАТО Trident Juncture проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября.

СУХУМ, 3 ноя — Sputnik. Российский противокорабельный самолет Ту-142 на малой высоте пролетел над кораблями стран НАТО, принимающими участие в учениях Trident Juncture, передает РИА Новости.

Фотографии самолета "Александр Можайский", сделанные матросами флагманского корабля Шестого флота США USS Mount Whitney, опубликованы в Twitter.

Ту-142 — противокорабельный турбовинтовой самолет, производившийся в советское время. В настоящее время эксплуатируется на Тихоокеанском и Северном флотах.

 В учениях НАТО в Норвежском море принимают участие около 50 тысяч военных из 30 стран. Эти маневры стали крупнейшими за последние годы у российских границ.

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Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что маневры не направлены конкретно против какой-либо страны, но они посылают сигнал, что "НАТО готова и способна защитить всех союзников от любой угрозы".

Теги:
военные учения, НАТО, Россия


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