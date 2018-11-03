Ученные подтвердили угрозу гаджетов для психики детей

Ученые отмечают, что у подростков закономерность между временем, проведенным у экранов, и психическим состоянием сильнее, чем у детей младшего возраста.

СУХУМ, 3 ноя — Sputnik. Дети младше 18 лет, проводящие у экранов смартфонов и других гаджетов, а также телевизора час и более в день, могут заработать психические проблемы, выяснили американские ученые, передает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Preventive Medicine Reports.

Ученые изучили результаты общенационального опроса родителей о здоровье детей за 2016 год. У них спрашивали о наличии проблем в поведении ребенка, его эмоциональном состоянии и развитии, а также о том, сколько времени в сутки он проводит у экранов.

В результате специалисты обнаружили, что уже одного часа в день достаточно, чтобы привести к ухудшению психологического состояния ребенка, в частности, к снижению любознательности, самоконтроля, эмоциональной стабильности, а также повышению отвлекаемости. Также для таких детей были характерны проблемы в общении со сверстниками.

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Более того, ученые определили, что для детей от 14 до 17 лет, проводящих у экранов от семи и более часов, более характерны депрессии и тревожность, чем для той же возрастной группы, проводящей у экранов час в день. Подростки часто наблюдались у специалистов или принимали психотропные лекарства.