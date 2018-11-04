Американские СМИ назвали российскую ПВО самой мощной в мире‍

Россия обладает многоуровневой системой ПВО с различными комплексами дальнего, среднего и малого радиуса действия, которые были сильно модернизированы после распада СССР.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Вероятно, "самая продвинутая и мощная в мире" комплексная система ПВО является важнейшим компонентом российской зоны ограничения доступа (A2\AD), сообщает РИА Новости со ссылкой на американский портал The National Interest.

© Sputnik / Владимир Сергеев Кто кого: эксперты сравнили многоцелевые истребители России и Америки

Недавние маневры "Восток-2018" должны были продемонстрировать НАТО, что воздушное пространство России является "настоящим минным полем" для противника, пишет The National Interest.

ВВС Соединенных Штатов являются наиболее продвинутыми в мире, и они обладают огромным опытом успешного противодействия вражеским системам ПВО, однако им, по мнению автора, еще не приходилось сталкиваться с противовоздушной системой, подобной российской.

Такие самолеты, как стелс-бомбардировщик B-2, могут оказаться уязвимыми перед новыми российскими радиолокационными системами и боевыми самолетами, при том что для дорогостоящих истребителей F-22 и F-35 российское оружие еще более опасно, пишет издание.

Ранее The National Interest рассказал о превосходстве России над США в трех ключевых военных сферах: в области создания сдерживающих "защитных сфер" при помощи ракетных систем (концепция сдерживания A2/AD), в общевойсковом бою, а также в кибервойнах.