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Военные учения Восток-2018

Американские СМИ назвали российскую ПВО самой мощной в мире‍

Пресс-служба Минобороны РФ
Новости
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Россия обладает многоуровневой системой ПВО с различными комплексами дальнего, среднего и малого радиуса действия, которые были сильно модернизированы после распада СССР.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Вероятно, "самая продвинутая и мощная в мире" комплексная система ПВО является важнейшим компонентом российской зоны ограничения доступа (A2\AD), сообщает РИА Новости со ссылкой на американский портал The National Interest.

Репетиция воздушной части парада Победы
© Sputnik / Владимир Сергеев
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Недавние маневры "Восток-2018" должны были продемонстрировать НАТО, что воздушное пространство России является "настоящим минным полем" для противника, пишет The National Interest.

ВВС Соединенных Штатов являются наиболее продвинутыми в мире, и они обладают огромным опытом успешного противодействия вражеским системам ПВО, однако им, по мнению автора, еще не приходилось сталкиваться с противовоздушной системой, подобной российской.

Такие самолеты, как стелс-бомбардировщик B-2, могут оказаться уязвимыми перед новыми российскими радиолокационными системами и боевыми самолетами, при том что для дорогостоящих истребителей F-22 и F-35 российское оружие еще более опасно, пишет издание.

Ранее The National Interest рассказал о превосходстве России над США в трех ключевых военных сферах: в области создания сдерживающих "защитных сфер" при помощи ракетных систем (концепция сдерживания A2/AD), в общевойсковом бою, а также в кибервойнах.



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