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Московский Кремль

Стало известно, сколько теряет экономика Германии из-за антироссийских санкций

© Sputnik / Владимир Вяткин
Новости
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Сумма ежемесячных потерь составляет 0,8 процента от всего объема экспорта Германии.

СУХУМ, 4 ноя — Sputnik. Ежемесячно экономика Германии теряет из-за антироссийских санкций 727 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов Кильского института мировой экономики.

Интервью премьер-министра РФ Д. Медведева телеканалу Euronews
© Sputnik / Александр Астафьев
Медведев назвал санкции США против банков России объявлением торговой войны

Аналитики констатируют, что Берлин несет почти 40% от общих убытков Запада от ухудшения экономических связей и торговли с Россией.

Основной удар экономике наносит на сегодняшний день уход из России немецких банков, подчеркнул эксперт института Юлиан Хинц.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев констатировал, что после объявления санкций торговый оборот российских компаний с партнерами из Евросоюза снизился чуть ли не наполовину.

"Он был 430 миллиардов евро, а в какой-то момент упал до 220-230. Возникает вопрос: что на этом потеряла Европа? А потеряла она рабочие места. Потеряла прибыль. Потеряла уверенность", — заявил российский премьер в интервью телеканалу Euronews в октябре.

Откровения Минфина США, или Вся правда об антироссийских санкциях>>

По его словам, американский бизнес, в отличие от европейского, не очень сильно страдает из-за санкций.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Против Москвы были введены санкции в связи с обвинениями во вмешательстве во внутреннюю политику Украины.

В Кремле не раз подчеркивали, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте, а Крым стал частью России демократическим путем — по итогам референдума.

На фоне обострившихся противоречий Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.

Санкции против России и международная торговля
РИА Новости
Санкции против России и международная торговля


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