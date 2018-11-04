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Президент РФ В.Путин посетил выставку, посвящённую 10-летию вещания Russia Today

Симоньян обсуждала с Путиным вопрос возвращения соотечественников

© Sputnik / Михаил Климентьев
Новости
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На этой неделе Владимир Путин, выступая на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, сообщил, что подписал концепцию миграционной политики России.

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян заявила, что несколько раз обсуждала с президентом России Владимиром Путиным вопрос возвращения соотечественников в страну, и что президент озабочен этой темой, сообщает РИА Новости.

"Я обсуждала несколько раз, это были закрытые встречи, я не могу их цитировать, но я несколько раз обсуждала, приводила разные примеры. Пример — как в 2001 году мы раздали гражданство абхазам поголовно… Я приводила другой пример. Я говорила: "Назовите мне одну причину, почему Россия стесняется возвращать русских?"… Было видно, что он тоже — я не могу, к сожалению, цитировать, — но скажу, что он очень обеспокоен этой темой, безусловно. Меня очень порадовало на конгрессе на этой неделе, что он сказал, что подписал указ, который, может быть, наконец-то приведет в порядок и упростит эту историю", — сказала Симоньян в интервью программе "Москва, Кремль, Путин с Владимиром Соловьевым" на "России 1".

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© Sputnik / Сергей Гунеев
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По ее словам, с ситуацией с возвращением соотечественников в Россию она столкнулась, когда началась война в Донбассе.

"У меня была няня с Донбасса, и есть, у нее там осталась вся семья, люди, которые ни в чем не виноваты. Я их помогла перетащить сюда, и со всеми своими знакомыми, контактами, админресурсами до сих пор не смогла сделать им гражданство. Кое-как какие-то документы им выправила и убедилась, через какой ад и унижение проходят эти люди", — добавила она.

Согласно тексту концепции, основными принципами миграционной политики также являются участие институтов гражданского общества в реализации миграционной политики при соблюдении принципа невмешательства в деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления и финансовая обеспеченность мер по реализации миграционной политики.

Российский президент поручил правительству реализовать концепцию государственной миграционной политики на 2019–2025 годы в трехмесячный срок.



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