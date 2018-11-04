Гренада отозвала признание независимости Косово

СУХУМ, 4 ноя — Sputnik. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Гренада отозвала признание независимости самопровозглашенной республики Косово, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Парламент Косово поддержал создание армии

"Могу сообщить, что Гренада стала девятым государством, которое отозвало свои предыдущие решения в связи со статусом Косово, то есть признание Косово как независимого государства", — цитирует МИД Сербии Дачича.

Дачич добавил, что это "большой дипломатический успех" и что таким образом предстоящее голосование о членстве самопровозглашенного Косово в Интерполе оказывается под большим вопросом.

Точное число стран, официально признавших независимость Приштины от Белграда, неизвестно. Косовско-албанские власти настаивают на цифре до 110 признавших их суверенитет стран-членов членов ООН. Руководство Сербии утверждает, что это преувеличение и что в ближайшее время этих государств станет меньше ста, к чему прилагаются активные дипломатические усилия.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.