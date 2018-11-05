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Официальный визит премьер-министр РФ Д. Медведева в КНР

Медведев: России и Китаю в цифровой экономике надо выступать совместно

© Sputnik / Екатерина Штукина
Новости
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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев отметил важность сотрудничества России и Китая в сфере цифровой экономики.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на онлайн конференции в Шанхайской медиагруппе, отметил попытки недобросовестной конкуренции в мире в сфере цифровой экономики и предложил России и Китаю выступать совместно в этой сфере, сообщает РИА Новости.

Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20, 10 и 5 юаней и российские 1000 и 100 рублевые купюры.
© Sputnik / Александр Демьянчук
Медведев призвал развивать кредитование в рублях и юанях

"Эта сфера очень конкурентоспособна, и в ряде случаев нас пытаются "отжать", не допуская нас к тем или иным сервисам, программам, упрекая в том, что мы нарушаем в той или иной степени чьи-то права. Иногда, наверно, это тоже происходит и с этим нужно разбираться. Но в любом случае попытки недобросовестной конкуренции в этой сфере присутствуют, и в этом смысле очень важно, чтобы мы в ряде направлений выступали совместно", — сказал Медведев.

Официальный визит Медведева в Китай начался в понедельник 5 ноября и продлится до 7 ноября.  Российский премьер-министр отвечает на вопросы китайских интернет-пользователей в ходе онлайн-конференции, которая проходит в штаб-квартире Шанхайской медиагруппы.

Теги:
цифровые технологии, экономика, Китай, Россия


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