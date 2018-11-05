Аргун о выступлении драмтеатра в Казани: убедились, что идем по правильному пути

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik. Выступление Абхазского драматического театра в Татарстане поддержала в том числе и абхазская диаспора, рассказала в интервью радио Sputnik режиссер театра Мадина Аргун.

"На наше выступление пришли студенты, которые учатся в Казани, фестиваль очень хорошо организован, в нем принимают участие театральные коллективы высокого уровня", — говорит она.

Реакция зрителей на спектакль "Кролики и удавы" в исполнении артистов Абхазского драматического театра была бурной, рассказала режиссер Мадина Аргун.

"Спектакль прошел успешно, после показа театральные критики разбирали спектакль", — отметила она.

Режиссер рассказала, что согласно условиям фестиваля, не определялся его победитель. По словам Мадины Аргун, критики Союза театральных деятелей России и зрители подробно обсудили показанный спектакль и выделили его как один из лучших на фестивале.

"Для меня, как режиссера, участие в фестивале дало неоценимый опыт, так как это была моя первая постановка, показанная за пределами Абхазии. В республике зритель принимает наши спектакли, но было важно знать, как постановку воспримут за пределами страны. И для меня участие в фестивале показало, что мы идем по правильному пути", — подчеркнула Мадина Аргун.

При этом она отметила, что театральные критики занимались не только восхвалением спектаклей, но и говорили о вещах, на которые стоит обратить внимание, это был профессиональный разбор, что было полезно, говорит она.

Театральный фестиваль национальной драматургии имени Карима Тинчурина был создан в 1991 году по инициативе Министерства культуры Татарстана. В 2014 году фестиваль приобретает статус международного.

В программу фестиваля входят лучшие спектакли по произведениям национальной драматургии профессиональных театральных организаций. Девятый Международный театральный фестиваль национальной драматургии имени Карима Тинчурина проходит в Татарстане с 30 октября по 6 ноября.