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Ансамбль Абжьыуаа на Международном фестивале талантов и даровании Богатство России в Пятигорске

"Взорвали" зал и победили: "Абжьыуаа" выступил на фестивале в Пятигорске

© Фото : предоставлено Элитой Какалия
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Детский ансамбль "Абжьыуаа" из Очамчыры выступил на фестивале-конкурсе "Богатство России", который состоялся в Пятигорске 3 ноября.

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Гран-при, первое и второе место в номинациях завоевали танцоры ансамбля "Абжьыуаа" на фестивале-конкурсе "Богатство России" в Пятигорске, рассказала корреспонденту Sputnik член жюри конкурса Елита Какалия.

"Наши детки выступали в трех номинациях. Вышли с абхазским танцем, за который присудили второе место в одной из номинаций. За исполнение горского танца, который просто взорвал зал, и ансамбль просили повторить, они получили  Гран-при, а старинный убыхский танец принес первое место", — сказала Какалия.

Ансамбль Абжьыуаа на Международном фестивале талантов и даровании Богатство России в Пятигорске
© Фото: Facebook/Элита Какалия
Ансамбль "Абжьыуаа" на Международном фестивале талантов и даровании "Богатство России" в Пятигорске

Она отметила, что принять участие в фестивале приехало около 60 ансамблей с высоким профессиональным уровнем. Несмотря на это, молодому ансамблю из Абхазии удалось достойно выступить.

Танцор Даниил Хурхумал остался под сильным впечатлением от самого фестиваля и его результатов. Он признался, что перед выступлением испытывал сильное волнение, но зал активно поддерживал гостей из Абхазии.

"Когда объявляли о том, что сейчас должен выступить ансамбль "Абжьыуаа" из Абхазии, зрители громко аплодировали и кричали. Нам было очень приятно", — поделился Даниил и добавил, что "Абжьыуаа" подружились с ансамблем из Ессентуков "Дружба народов".

Их руководители даже устроили "танцевальный баттл" прямо на сцене Дворца культуры Пятигорска после окончания фестиваля. Зрители были в восторге.

Ансамбль "Абжьыуаа" вырос из детской студии при районном ансамбле "Эрцаху". Три года как "Абжьыуаа" стал самостоятельным коллективом со своим художественным руководителем. Посещают ансамбль более 80 юных танцоров, занятия проводятся в трех группах – младшей, средней и старшей – четыре раза в неделю.



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