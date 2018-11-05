Рабочий пострадал при обработке от вредителей пальм в Сухуме

СУХУМ, 5 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Во время обработки пальм от долгоносика у здания Сухумского индустриального колледжа рабочий получил электрическую травму при контакте с высоковольтным проводом, сообщила Sputnik директор колледжа Светлана Габлия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Яд для долгоносика: как спасают пальмы Сухума

"Это случилось тогда, когда молодой человек обрабатывал пальму специальным прибором. Хорошо, что он сам руками не взялся за дерево, но все же получил удар, его забрала скорая", — объяснила директор.

Председатель Госкомитета по охране природы Абхазии Савелий Читанава пояснил, что пострадавшему от удара электротоком была оказана своевременная медицинская помощь.

"На место сразу же была вызвана скорая помощь и пострадавшего отвезли в Республиканскую больницу, где провели полное обследование. Основная опасность заключалась в том, что электрический разряд мог повлиять на работу сердца и привести к кровоизлиянию и инфаркту, но кардиолог не увидел никаких изменений. Пострадавшему были прописаны лекарства, и его отвезли домой", — рассказал он.

Бригада по обработке пальм от долгоносика работает в Сухуме с 30 октября по распоряжению Комиссии по борьбе с инвазивными вредителями в Абхазии.

"Пострадавшего зовут Гоча, он также был наемным рабочим, все они были оснащены специальной техникой и одеждой. Обработка пальм проходит с помощью специального устройства, шланга с расширенной воронкой, через которую в пальму заливается жидкость, то есть рабочие не трогали дерево руками. На верхушку пальмы его доставил подъемный кран, но, видимо, жидкость провела ток через шланг. Повезло, что он еще не упал с высоты три-четыре метра", — объяснил председатель Госкомитета.

По мнению директора колледжа Светланы Габлия, высоковольтные провода рядом с учебным заведением расположены неправильно. Об этом не раз сообщали в СУЭС и "Черноморэнерго".

"Мы постоянно предупреждали, что это небезопасно, так как переживали за своих студентов. Провод проходил прямо над пальмой, хотя раньше он проходил по другой стороне", — рассказала директор.

Комментируя несчастный случай, главный инженер СУЭС Тенгиз Блабба отметил, что высоковольтные провода расположены согласно всем инструкциям.

"Дело в том, что пальмы продолжают расти и касаются проводов, а их обрезку нам осуществлять не разрешают. Высоковольтные провода были расположены таким образом еще 25 лет тому назад. О том, что они каким-то образом были перемещены частным лицом нам не известно. Население не имеет право самостоятельно передвигать высоковольтные провода, но, к сожалению, и с нашей стороны бывают ошибки и недочеты. Как раз на этом участке мы собирались провести ремонтные работы, так как там одновременно проходят шесть проводов", — объяснил главный инженер.

По словам председателя Госкомитета Читанава, проблема заключается не в неконтролируемом росте пальм, а в нарушениях со стороны СУЭС.

"Мы ни в коем случае не разрешим срубать пальмы. Пусть они для начала разберутся с частным лицом, который провел там провода. Это первый случай за пять дней работы, где электрические провода находятся так близко к пальме", — отметил он.

Комиссия по борьбе с инвазивными вредителями была создана Кабинетом Министров Абхазии, и проводятся профилактические работы по обработке пальм от пальмового долгоносика с 30 октября.