Американские СМИ: Россия сможет противодействовать "смертоносному" оружию США

Увеличение количества средств радиоэлектронной борьбы и уровня мастерства российских военных в их применении создают угрозу для американского флота БПЛА, считают эксперты.

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. Россия достигает все более серьезных успехов в способности противодействовать вражеским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), что может вызвать серьезные трудности у США, которые на данный момент делают акцент на активном использовании беспилотников, передает РИА Новости со ссылкой на американский портал The National Interest.

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В качестве примера портал приводит учения в Ленинградской области, в ходе которых новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Силок" успешно отработали противодействие БПЛА.

Учитывая, что армия России уже давно использует достижения средств радиоэлектронного подавления, лишь в октябре 2017 года был презентован первый комплекс наземного базирования, главной функцией которого является выведение беспилотников противника из строя, отмечает The National Interest.

Автор статьи утверждает, что в 2011 году Иран применил созданный в России комплекс "Автобаза" для перехвата беспилотника ВВС США RQ-170.

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Благодаря технологическому совершенствованию американские БПЛА улучшают свои характеристики автономности, пишет портал. Однако они не смогут остаться без радиосвязи, которая необходима для передачи данных, и это является тем слабым местом, которое Россия может использовать, заключает The National Interest.

Ранее сообщалось, что летом 2018 года в соединения Центрального военного округа впервые поступили комплексы для борьбы с БПЛА "Силок". Комплекс относится к новейшим разработкам в области радиоэлектронной борьбы.

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Он предназначен для обнаружения беспилотных летательных аппаратов в автоматическом режиме, самостоятельного определения их координат и появления на различных диапазонах рабочих частот. Комплекс подавляет каналы управления, телеметрии и связи беспилотников. Разработчиком является концерн "Созвездие".