Американские СМИ: Россия сможет противодействовать "смертоносному" оружию США

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. Россия достигает все более серьезных успехов в способности противодействовать вражеским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), что может вызвать серьезные трудности у США, которые на данный момент делают акцент на активном использовании беспилотников, передает РИА Новости со ссылкой на американский портал The National Interest.
В качестве примера портал приводит учения в Ленинградской области, в ходе которых новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Силок" успешно отработали противодействие БПЛА.
Учитывая, что армия России уже давно использует достижения средств радиоэлектронного подавления, лишь в октябре 2017 года был презентован первый комплекс наземного базирования, главной функцией которого является выведение беспилотников противника из строя, отмечает The National Interest.
Автор статьи утверждает, что в 2011 году Иран применил созданный в России комплекс "Автобаза" для перехвата беспилотника ВВС США RQ-170.
Ранее сообщалось, что летом 2018 года в соединения Центрального военного округа впервые поступили комплексы для борьбы с БПЛА "Силок". Комплекс относится к новейшим разработкам в области радиоэлектронной борьбы.
Новинки "Интерполитеха-2015": снайперская винтовка "Выхлоп" и беспилотник ZALA>>
Он предназначен для обнаружения беспилотных летательных аппаратов в автоматическом режиме, самостоятельного определения их координат и появления на различных диапазонах рабочих частот. Комплекс подавляет каналы управления, телеметрии и связи беспилотников. Разработчиком является концерн "Созвездие".