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Подготовка к ПМЭФ-2018

Россия и Китай заключили контракт на поставку трех видов оружия

© Sputnik / Александр Гальперин
Новости
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Авиакосмический салон Airshow China-2018 проходит в Чжухае с 6 по 11 ноября.

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. Руководитель делегации "Ростеха" на выставке в Китае Виктор Кладов сообщил в интервью РИА Новости, что Москва и Пекин заключили договор о новых поставках российского оружия.

"Мы ведем активное сотрудничество с КНР во всех средах военно-технического сотрудничества – земля, воздух и вода. Помимо успешной реализации двух контрактов по С-400 и Су-35, у нас есть масса других проектов. Я бы не хотел углубляться в детали, но скажу, что мы буквально недавно подписали еще три оружейных контракта с китайской стороной", — рассказал Кладов.

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Ранее был подписан контракт на поставку в Китай 24 истребителей Су-3 со сроком реализации в 2019 году. В том же году заключили договор по С-400, поставки должны завершиться до 2020 года. Кладов заверил, что Россия исполнит их в срок.

Более того, Москва передаст Мьянме шесть истребителей Су-30СМ, контракт был подписан в этом году и уже реализуется. Также Москва поставит Нейпьидо шесть учебно-боевых самолетов Як-130.
Всего "Рособоронэкспорт" выполнит план по продаже оружия за рубеж на сумму не менее 13,4 млрд долларов.

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"Несмотря на жесткую конкуренцию на внешнем рынке, несмотря на введенные против РФ санкции, план продажи экспорта оружия в 2018 году будет не ниже прошлогоднего", — заключил Кладов.

Теги:
оружие, Китай, Россия


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