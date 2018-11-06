Россия и Китай заключили контракт на поставку трех видов оружия

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. Руководитель делегации "Ростеха" на выставке в Китае Виктор Кладов сообщил в интервью РИА Новости, что Москва и Пекин заключили договор о новых поставках российского оружия.
"Мы ведем активное сотрудничество с КНР во всех средах военно-технического сотрудничества – земля, воздух и вода. Помимо успешной реализации двух контрактов по С-400 и Су-35, у нас есть масса других проектов. Я бы не хотел углубляться в детали, но скажу, что мы буквально недавно подписали еще три оружейных контракта с китайской стороной", — рассказал Кладов.
Более того, Москва передаст Мьянме шесть истребителей Су-30СМ, контракт был подписан в этом году и уже реализуется. Также Москва поставит Нейпьидо шесть учебно-боевых самолетов Як-130.
Всего "Рособоронэкспорт" выполнит план по продаже оружия за рубеж на сумму не менее 13,4 млрд долларов.
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"Несмотря на жесткую конкуренцию на внешнем рынке, несмотря на введенные против РФ санкции, план продажи экспорта оружия в 2018 году будет не ниже прошлогоднего", — заключил Кладов.