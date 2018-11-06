Рекордно близко: космический зонд НАСА приблизился к Солнцу

Ранее, 29 октября, зонд стал самым близким к Солнцу из созданных когда-либо человеком аппаратов, побив принадлежавший немецко-американскому зонду Hellios 2 рекорд в 26 миллионов миль.

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik. Космический зонд НАСА Parker Solar Probe, предназначенный для изучения солнечной короны, совершил в понедельник первое сближение с Солнцем, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение организации.

"Сталкиваясь со смертельным жаром и радиацией, наш космический аппарат Parker Solar Probe совершил свое первое сближение с Солнцем, когда в районе 22:28 по времени Восточного побережья США подошел к нему на расстояние 15 миллионов миль", — написало ведомство в Twitter.

В НАСА рассказали, что аппарат развил скорость до 343 тысяч километров в час. В максимальной точке сближения аппарат "пережил" температуру в районе 19,9 миллионов градусов Цельсия.

Parker Solar Probe, названный так в честь астрофизика Юджина Паркера, стартовал с Земли в августе текущего года. По расчетам ученых, в течение семи лет ему предстоит совершить 24 витка вокруг Солнца.

Зонд оборудован рядом инструментов, расположенных под мощным тепловым щитом, который должен оградить зонд от "солнечного ожога", в их числе камера, прибор для измерения магнитного и электрического поля в атмосфере Солнца, а также два инструмента для измерения и наблюдения за частицами "солнечного ветра".

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Ранее в НАСА сообщили, что первые полученные им снимки будут переданы на Землю в декабре.