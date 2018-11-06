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Флаг Венесуэлы

Совет Европы продлил санкции против Венесуэлы

© AFP 2018 / JUAN BARRETO
Новости
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В Совете ЕС считают, что введенные целевые меры носят гибкий и обратимый характер и направлены на то, чтобы не нанести ущерба населению Венесуэлы.

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. Евросоюз продлил ограничительные меры в отношении Венесуэлы до осени 2019 года, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Совета ЕС.

"В связи с продолжающимся ухудшением ситуации в Венесуэле Совет постановил сегодня продлить действие адресных ограничительных мер, которые действительны теперь до 14 ноября 2019 года", — сказано в сообщении.

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ЕС ввел санкции в отношении Венесуэлы в ноябре 2017 года, они включают эмбарго на поставки оружия и оборудования, которые могут использоваться для репрессий против собственного народа, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении 18 лиц, занимающих официальные должности и ответственных, по мнению ЕС, за систематические нарушения прав человека, а также за подрыв демократии и верховенства права в Венесуэле.

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"ЕС неоднократно подтверждал свою готовность помочь найти демократический выход из нынешнего кризиса путем конструктивных и ориентированных на конкретные результаты переговоров, проводимых в духе доброй воли с участием всех соответствующих венесуэльских политических акторов", — отмечается в сообщении.

Теги:
санкции, Венесуэла


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