Совет Европы продлил санкции против Венесуэлы

СУХУМ, 6 ноя — Sputnik. Евросоюз продлил ограничительные меры в отношении Венесуэлы до осени 2019 года, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Совета ЕС.
"В связи с продолжающимся ухудшением ситуации в Венесуэле Совет постановил сегодня продлить действие адресных ограничительных мер, которые действительны теперь до 14 ноября 2019 года", — сказано в сообщении.
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"ЕС неоднократно подтверждал свою готовность помочь найти демократический выход из нынешнего кризиса путем конструктивных и ориентированных на конкретные результаты переговоров, проводимых в духе доброй воли с участием всех соответствующих венесуэльских политических акторов", — отмечается в сообщении.