Американские СМИ: республиканцы сохранили большинство в американском сенате

Во вторник избираются 35 сенаторов из 100, из них лишь восемь мест раньше занимали республиканцы.

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. Республиканская партия сохранила большинство в сенате США по итогам промежуточных выборов, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Сенат США грозится принять "всеобъемлющие" санкции против РФ

Согласно прогнозу, республиканцы займут 52 места. Аналогичный прогноз дает телеканал ABC.

Республиканцы располагают большинством в 51 место в сенате и сохранят рабочее большинство даже при потере одного места: при раскладе 50 на 50 вице-президент Майк Пенс сможет голосовать в силу своей должности председателя сената. Демократам для получения контроля над сенатом нужен минимум 51 голос.

Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.