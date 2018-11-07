Трамп об итогах выборов в конгресс: "потрясающий успех"

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. Президент США Дональд Трамп назвал предварительные результаты промежуточных выборов в конгресс "потрясающим успехом", передает РИА Новости.
Tremendous success tonight. Thank you to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 ноября 2018 г.
При этом республиканцы располагают большинством в 51 место в сенате и сохранят рабочее большинство даже при потере одного места: при раскладе 50 на 50 вице-президент Майк Пенс сможет голосовать в силу своей должности председателя сената. Демократам для получения контроля над сенатом нужен минимум 51 голос.
Кроме того, в десятках штатов прошли выборы губернаторов.