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Президент США Дональд Трамп

Трамп об итогах выборов в конгресс: "потрясающий успех"

© AFP 2018 / MANDEL NGAN
Новости
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В результате выборов на двухлетний срок переизберут весь состав палаты представителей (435 депутатов), а также 35 из 100 сенаторов, из них лишь восемь мест раньше занимали республиканцы.

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. Президент США Дональд Трамп назвал предварительные результаты промежуточных выборов в конгресс "потрясающим успехом", передает РИА Новости.

Здание Капитолия в Вашингтоне
© Fotolia / Gary
Американские СМИ: республиканцы сохранили большинство в американском сенате
Голосование прошло во вторник. Выборы называются промежуточными, так как проходят на середине срока действующего президента. Демократы, находящиеся в оппозиции, надеются отобрать у республиканцев контроль хотя бы над одной из двух палат конгресса. Если это произойдет, демократы смогут использовать право вето на большую часть законодательных инициатив администрации Трампа и оказывать давление на Белый дом.

При этом республиканцы располагают большинством в 51 место в сенате и сохранят рабочее большинство даже при потере одного места: при раскладе 50 на 50 вице-президент Майк Пенс сможет голосовать в силу своей должности председателя сената. Демократам для получения контроля над сенатом нужен минимум 51 голос.

Кроме того, в десятках штатов прошли выборы губернаторов.

Теги:
выборы, Конгресс США, Дональд Трамп, США


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