Россия готова остановить экспорт древесины в Китай

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. Россия может временно остановить экспорт древесины в Китай, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин во время правительственного часа в Совете Федерации, передает РИА Новости.
"Китай — это основной рынок, куда вывозится древесина. Я министру КНР сказал одну простую вещь. По тому настроению президента России и председателя правительства, если мы в ближайшее время не наведем порядок со стороны в том числе Китая, мы закроем полностью экспорт в Китай древесины", — подчеркнул министр.
Кобылкин предложил членам китайского правительства построить в России 10-20 семеноводческих комплексов для восстановления лесов.
"Вам нужен лес — восстанавливайте нам лес", — резюмировал он.
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