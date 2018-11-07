17:20 07 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.09
  • EUR75.68
Поиск
Архивное фото рубки лесати

Россия готова остановить экспорт древесины в Китай

© Sputnik / Александр Кондратюк
Новости
Получить короткую ссылку
4301

В прошлом году российско-китайский лесной товарооборот по сравнению с 2016-м вырос на 23% и составил 4,8 миллиарда долларов.

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. Россия может временно остановить экспорт древесины в Китай, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин во время правительственного часа в Совете Федерации, передает РИА Новости.

"Китай — это основной рынок, куда вывозится древесина. Я министру КНР сказал одну простую вещь. По тому настроению президента России и председателя правительства, если мы в ближайшее время не наведем порядок со стороны в том числе Китая, мы закроем полностью экспорт в Китай древесины", — подчеркнул министр.

Заготовка древесины
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Заготовка леса в Абхазии: "защитный" рельеф природы и недоступная Аибга
По его словам, существует вероятность, что так придется поступить "на какой-то период времени". Так Кобылкин ответил на вопрос спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, когда в России будет решена проблема с незаконными вырубками и вывозом леса на экспорт.

Кобылкин предложил членам китайского правительства построить в России 10-20 семеноводческих комплексов для восстановления лесов.

"Вам нужен лес — восстанавливайте нам лес", — резюмировал он.

Метаморфозы абхазских лесов: спасительный мох и оздоровительные вырубки>>

Теги:
леса, Китай, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бала Бестауты
    Барсы идут!

    Глава Комитета по геологии, экологии и природопользованию Южной Осетии рассказал о вероятности появления кавказского барса на территории республики.

  • Последствия селей в Азербайджане, фото из архива
    Удар стихии

    На юге Азербайджана сельские дома оказались затоплены из-за сильных ливней и схода селевых потоков.

  • Теплоход Армения
    Страшнее "Титаника"

    Ровно 77 лет назад произошла одна из крупнейших морских трагедий Второй мировой войны — немцы потопили советский санитарный теплоход "Армения".

  • Разбитое стекло в пассажирском автобусе, архивное фото
    На линии огня

    На трассе Алматы — Ташкент обстреляли пассажирский автобус. Правоохранители задержали нескольких жителей Туркестанской области Казахстана.

  • Архивное фото омбудсмена Кыргызстана Токона Мамытова
    Совместная защита

    Омбудсмены Кыргызстана и России подписали договор о создании рабочей группы по защите прав и интересов детей.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном 100-летию Вооруженных Сил и празднованию 23 февраля
    Символ обновления

    Президент Александр Лукашенко рассказал, какое значение Октябрьская революция 1917 года имеет для современной Беларуси.

  • Зал ожидания аэропорта Рига, архивное фото
    С Даугавы выдачи нет

    Организатор масштабной финансовой аферы в России избежал ареста, скрывшись на территории Латвии.

  • Военные учения в Литве
    Учиться и учиться

    Литва планирует направлять больше военнослужащих для участия в международных учениях – Сейм единогласно одобрил резолюцию.

  • Людмила Лащёнова
    Гранит науки

    Председатель Русской общины Молдовы рассказала о квотах для молдавских абитуриентов в вузах России и об условиях поступления.

  • Бала Бестауты
    Барсы идут!

    Глава Комитета по геологии, экологии и природопользованию Южной Осетии рассказал о вероятности появления кавказского барса на территории республики.

  • Последствия селей в Азербайджане, фото из архива
    Удар стихии

    На юге Азербайджана сельские дома оказались затоплены из-за сильных ливней и схода селевых потоков.

  • Теплоход Армения
    Страшнее "Титаника"

    Ровно 77 лет назад произошла одна из крупнейших морских трагедий Второй мировой войны — немцы потопили советский санитарный теплоход "Армения".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Съемки сериала За первого встречного в селе Ачандара
Ирония любви: съемки телесериала в Абхазии
День поклонения собакам в Непале
Как празднуют День поклонения собакам в Непале
Зверь на дороге: как избежать трагедии
Зверь на дороге: как себя сберечь

Соцсети

Sputnikabkhazia