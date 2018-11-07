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Могерини о санкциях против России: безусловно, сохранятся

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Новости
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Могерини считает, что санкции остаются лишь частью политики, которая также предполагает оказание помощи Украине.

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. Санкции против России из-за ситуации на Украине сохранятся, считает глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, передает РИА Новости.

Такое мнение она высказала, выступая перед студентами университета в Монреале.

"Я думаю, что политика применения санкций продолжится, потому что в Европе есть ясное понимание факта, что изменение границ силой – это табу, и это должно остаться табу, иначе мы вернемся на два века назад, а никто не хочет туда", — заявила она студентам.

Флаг ЕС
© REUTERS / Francois Lenoir
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"Отношения между странами ЕС и Россией не ограничиваются только этим. И это хорошо, что они не ограничены этим, потому что мы говорим о выполнении минских соглашений, мы говорим о наших разногласиях, говорим о контактах между людьми. Вы можете удивиться, но самое большое число студентов из-за пределов ЕС, которые участвуют в образовательной программе Erasmus, из России. И чем больше, тем лучше, потому что мы сохраняем связи между обществами", — заявила она.

Могерини рассказала, что у Европы есть сферы во внешней политике, где получается сотрудничать с Россией. Такие как иранская ядерная сделка, политика на Ближнем Востоке, Арктике.

"Сфера энергетики – это сложная сфера, она все еще в основном в компетенции государств-участников. Это правда, что энергетическая зависимость европейцев остается высокой, в частности, от российского газа, именно поэтому мы пытаемся найти пути диверсификации поставок", — добавила Могерини.

Евросоюз
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении России.

Теги:
санкции, Евросоюз, Федерика Могерини, Россия


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