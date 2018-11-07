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Хирург во время операции. Архивное фото

В Воронеже пациентке по ошибке ампутировали не ту ногу

© Sputnik / Александр Кряжев
Новости
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Сын пострадавшей написал заявление в следственные органы, а местные СМИ сделали запрос в департамент здравоохранения Воронежской области.

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. Следственные органы проверяют информацию СМИ о том, что в больнице Воронежа пенсионерке по ошибке вместо больной ноги ампутировали здоровую, сообщила РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК по региону Ольга Бовт.

"У нас сейчас проведен осмотр места происшествия, изъята вся меддокументация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются родственники, очевидцы произошедшего, медработники", — рассказала Бовт.

По информации "Вестей", у заслуженного учителя, узника концлагеря Марии Дроновой началась гангрена на стопе правой ноги. Сын уговорил ее в необходимости срочной операции и уложил в больницу.

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Пациентку прооперировали, врачи заверили, что операция прошла успешно. Однако когда сын вошел в палату, то обнаружил, что ампутировали не правую стопу, а левую ногу — до середины бедра.

Медики заявили, что пациентке нужно было ампутировать обе ноги. Это подтвердил и главный врач. Направление из поликлиники, в котором говорилось о необходимости ампутировать правую стопу, при этом исчезло, утверждает сын Дроновой.

В департаменте здравоохранения Воронежской области рассказали, что решение о срочной ампутации левой ноги принял консилиум врачей, так как ее состояние представляло большую опасность для жизни пациентки. Почему ей не удалили пораженную гангреной стопу, не уточняется. Департамент начал свою проверку действий медиков.

Теги:
Россия


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