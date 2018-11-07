В Кремле анонсировали встречу Путина и Трампа

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. В Париже Владимир Путин и Дональд Трамп кратко пообщаются 11 ноября во время ланча в Елисейском дворце, рассказал РИА Новости помощник президента Юрий Ушаков.
"Понятно, что сообщение о проведении встречи Путина и Трампа в Париже вызвало огромный интерес в международных политических кругах и СМИ. С учетом этого французские коллеги после того как была анонсирована эта встреча стали высказывать опасения, что сама встреча и даже процесс ее подготовки может отвлечь внимание от главной темы парижских мероприятий, то есть 100-летия окончания Первой мировой войны и планируемого Международного форума мира", — сказал Ушаков.
Он подчеркнул, что эти опасения французские дипломаты довели до Москвы и Вашингтона.
В Кремле сообщали, что главная цель беседы в Париже — "сверка часов". Лидеры планируют обсудить двусторонние отношения. В Москве также не исключили, что Путин и Трамп затронут тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.
Светов о встрече Трампа с Путиным: для оппонентов — "предательство интересов Америки">>
Предыдущая встреча Путина и Трампа состоялась в июле в Хельсинки. На ней президенты обсудили практически весь спектр двусторонних отношений и международной повестки, по некоторым направлениям были достигнуты договоренности.