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Красная площадь в Москве. Архивное фото

В Кремле анонсировали встречу Путина и Трампа

© Sputnik / Александр Вильф
Новости
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По словам помощника президента Юрия Ушакова, более обстоятельную беседу лидеры России и США проведут в Буэнос-Айресе на саммите "Большой двадцатки".

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. В Париже Владимир Путин и Дональд Трамп кратко пообщаются 11 ноября во время ланча в Елисейском дворце, рассказал РИА Новости помощник президента Юрий Ушаков.

"Понятно, что сообщение о проведении встречи Путина и Трампа в Париже вызвало огромный интерес в международных политических кругах и СМИ. С учетом этого французские коллеги после того как была анонсирована эта встреча стали высказывать опасения, что сама встреча и даже процесс ее подготовки может отвлечь внимание от главной темы парижских мероприятий, то есть 100-летия окончания Первой мировой войны и планируемого Международного форума мира", — сказал Ушаков.

Он подчеркнул, что эти опасения французские дипломаты довели до Москвы и Вашингтона.

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"С учетом этих соображений было принято решение и в Вашингтоне, и в Москве воздержаться от проведения полномасштабной встречи наших президентов и ориентироваться на организацию такой встречи в Буэнос-Айресе в ходе саммита "двадцатки", — отметил Ушаков.

В Кремле сообщали, что главная цель беседы в Париже — "сверка часов". Лидеры планируют обсудить двусторонние отношения. В Москве также не исключили, что Путин и Трамп затронут тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.

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Предыдущая встреча Путина и Трампа состоялась в июле в Хельсинки. На ней президенты обсудили практически весь спектр двусторонних отношений и международной повестки, по некоторым направлениям были достигнуты договоренности.

Теги:
переговоры, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Россия


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