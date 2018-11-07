Законопроект о взаимном признании дипломов с Абхазией внесен в Госдуму

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с правительством Абхазии о взаимном признании образования и квалификаций, следует из базы данных нижней палаты парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

"Соглашение направлено на развитие отношений в сфере образования и науки, обеспечение взаимного признания образования и квалификаций, полученных в образовательных и научных организациях Российской Федерации и Республики Абхазия по образовательным программам, аккредитованным в соответствии с законодательством каждого из государств сторон", — говорится в пояснительной записке к документу.

© Sputnik / Екатерина Штукина Кабмин РФ одобрил соглашение между Россией и Абхазией Соглашение подразумевает предоставление прав для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности в каждом из государств.

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Правительство России отмечает, что соглашение будет способствовать повышению экспортного потенциала российской системы образования и расширению образовательного сотрудничества между государствами. Кроме того, соглашение снимает ряд вопросов, связанных с продолжением обучения обладателей соответствующего образования в образовательных и научных организациях России и Абхазии.