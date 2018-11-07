23:08 07 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.09
  • EUR75.68
Поиск
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве

Законопроект о взаимном признании дипломов с Абхазией внесен в Госдуму

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Новости
Получить короткую ссылку
182 0 0

Соглашение регулирует взаимное признание основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования, полученного в России и Абхазии.

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с правительством Абхазии о взаимном признании образования и квалификаций, следует из базы данных нижней палаты парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

"Соглашение направлено на развитие отношений в сфере образования и науки, обеспечение взаимного признания образования и квалификаций, полученных в образовательных и научных организациях Российской Федерации и Республики Абхазия по образовательным программам, аккредитованным в соответствии с законодательством каждого из государств сторон", — говорится в пояснительной записке к документу.

Премьер-министр РФ Д. Медведев провел заседание правительства РФ
© Sputnik / Екатерина Штукина
Кабмин РФ одобрил соглашение между Россией и Абхазией
Соглашение подразумевает предоставление прав для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности в каждом из государств.

Интернет в помощь: ученые из России расскажут в Абхазии об онлайн-образовании>>

Правительство России отмечает, что соглашение будет способствовать повышению экспортного потенциала российской системы образования и расширению образовательного сотрудничества между государствами. Кроме того, соглашение снимает ряд вопросов, связанных с продолжением обучения обладателей соответствующего образования в образовательных и научных организациях России и Абхазии.

Теги:
образовательные стандарты, Россия, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Съемки сериала За первого встречного в селе Ачандара
Ирония любви: съемки телесериала в Абхазии
День поклонения собакам в Непале
Как празднуют День поклонения собакам в Непале
Зверь на дороге: как избежать трагедии
Зверь на дороге: как себя сберечь

Соцсети

Sputnikabkhazia