Завершено расследование дела о гибели ребенка в ливневке в Сочи

Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. В Сочи подошло к концу расследование уголовного дела по факту гибели ребенка в канаве ливневой канализации в августе этого года, передает MaksPortal.

© Фото : Пресс-служба мэрии Сочи Хозяин гостиницы в Сочи признал вину в гибели ребенка, утонувшего в ливневке

Как сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета РФ, единственным обвиняемым по этому делу считается 52-летний владелец гостевого дома, возле которого произошла трагедия.Его обвиняют в приченении смерти по неосторожности.

По данным следствия, обвиняемый в нарушение строительных требований самовольно установил перед своим гостевым домом по улице Октябрьской бетонную плиту для удобства входа в домовладение, которая располагалась над ливневой канализацией, не оборудовав ее перилами либо ограждениями, а также не установив решетки с прозорами в оголовке канавы.

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Напомним, 3 августа после сильного дождя 7-летнего мальчика сбило потоком воды, и он упал в ливневку с водой. Ребенка затащило под бетонную площадку и впоследствии унесло в море, где спасатели и обнаружили его тело.