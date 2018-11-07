Завершено расследование дела о гибели ребенка в ливневке в Сочи

СУХУМ, 7 ноя — Sputnik. В Сочи подошло к концу расследование уголовного дела по факту гибели ребенка в канаве ливневой канализации в августе этого года, передает MaksPortal.
По данным следствия, обвиняемый в нарушение строительных требований самовольно установил перед своим гостевым домом по улице Октябрьской бетонную плиту для удобства входа в домовладение, которая располагалась над ливневой канализацией, не оборудовав ее перилами либо ограждениями, а также не установив решетки с прозорами в оголовке канавы.
Стали известны новые подробности гибели ребенка в ливневке в Сочи>>
Напомним, 3 августа после сильного дождя 7-летнего мальчика сбило потоком воды, и он упал в ливневку с водой. Ребенка затащило под бетонную площадку и впоследствии унесло в море, где спасатели и обнаружили его тело.