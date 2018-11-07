Самые веселые и необычные проморолики стран и регионов

Наполеон, плавающий на байдарке, Чужие, работающие в офисе, номер, по которому можно позвонить любому шведу, Таиланд, призывающий себя ненавидеть – на что только не идут страны и города для того, чтобы привлечь туристов.

РИА Новости вспоминает самые нашумевшие и интересные рекламные проморолики со всего мира.

Айова, США

Наполеон Бонапарт в 1803 году продал французские владения в Северной Америке Соединенным штатам. В результате Франция лишилась территории современных штатов Арканзас, Миссури, Айова, Оклахома, Канзас, Небраска и ряда других. Власти Айовы решили использовать этот исторический факт как повод поразмышлять, пожалел бы Наполеон о продаже, посети он Айову сейчас.

Таиланд

Рекламный ролик Министерства туризма Таиланда с провокационным названием "Я ненавижу Таиланд" очень скоро стал вирусным. Пользователи социальных сетей с радостью делились видео о парне, у которого украли все деньги и документы, что заставило его возненавидеть страну. Пятиминутная история зарождающейся дружбы с местными жителями, давшими ночлег и еду, меняет мнение героя на противоположное.

Швеция

В 2016 году Шведская туристическая ассоциация запустила необычный проект, благодаря которому у страны появился номер, набрав который можно поговорить со случайным местным жителем. Проект был приурочен к 250-летнию приятия закона об отмене цензуры. На тот момент Швеция стала первой страной, законодательно запрещающей государственный надзор за информацией.

Префектура Оита, Япония

Префектура, расположенная на Кюсю — третьем по величине острове Японского архипелага, знаменита своими водолечебницами, грязевыми и горячими источниками. Именно их решили показать в ролике, а чтобы позабавить зрителя, запустили в водоемы сборную по синхронному плаванию.

Нью-Мексико, США

До конца остается неясным, почему штат для своей рекламы выбрал Чужих, мечтающих об отпуске в Нью-Мексико – "лучшем месте на земле". Может быть, это отсылка к Розуэлльскому инциденту – предполагаемому крушению НЛО в этом штате в 1947 году, вызвавшему широкий резонанс в США.

Новая Зеландия

Победителя в конкурсе Your Big Break, организованного правительством Новой Зеландии, выбирал Питер Джексон – создатель фильма "Властелин Колец". Режиссер и по совместительству исполнитель главной роли в Working Day – аргентинец, но ему удалось лучше всех проникнуться духом островного государства.