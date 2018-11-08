"Кэшбери" по-абхазски: судьба системы "легких денег" в Абхазии

В начале ноября глава интернет-сервиса "Кэшбери" Артур Вартанян объявил о прекращении работы холдинга. О том, кто и как вложил свои деньги в Абхазии, сколько на этом заработали представители компании, что думают об этом эксперты, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Легкие деньги?

Компания "Кэшбери", которая предлагает своим вкладчикам ежедневный доход от 0,8%, начала свою работу в январе 2017 года. Спустя почти два года российский Центробанк передал информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом "Кэшбери", в деятельности которых прослеживаются "явные признаки финансовой пирамиды".

1 ноября 2018 года глава этого холдинга объявил о прекращении работы в прежнем режиме и о планах создать новую компанию, куда будут автоматически переведены пользователи "Кэшбери".

Представители компании "Кэшбери" в Абхазии 27-летний Валерьян Цурцумия и 23-летний Сергей Касландзия узнали о таком способе заработка минувшим летом и заинтересовались. Они посетили семинар в Ростове-на-Дону, где, по их словам, присутствовали не только новички, но и довольно опытные, состоятельные люди.

Затея им понравилась, и они договорились с организаторами об открытии консультационного офиса "Кэшбери" в Абхазии. Руководителей компании также привлекло то, что эта ниша в республике на тот момент была практически свободной.

Выпады в адрес "Кешбери" со стороны Центробанка, уверены молодые люди, связаны с попытками банков вернуть деньги, которые пошли в обход них после появления нового игрока на финансовом рынке.

"Дело в том, что когда ты вносишь и выводишь средства через банки, ты должен заплатить определенный процент. С появлением "Кэшбери" многие начали обходить эту систему и экономить деньги. Именно по этой причине "Кэшбери" объявили финансовой пирамидой. Он просто не выгоден банкам", — уверен Валерьян и считает, что все сравнения с "МММ" безосновательны.

Как это работает

По сути, "Кэшбери" – это связующее звено между инвестором и заемщиком. Работает эта система следующим образом. Человек открывает свой аккаунт на официальном сайте компании, вносит свои деньги и дальше они начинают работать на него. Вопрос, где и как?

© Sputnik / Томас Тхайцук Финансы и недвижимость: о чем дискутировали на деловом форуме в Сухуме

На первый взгляд, все просто. Кто не слышал о пунктах микрозаймов, которые расположены чуть ли не на каждом углу в российских городах. Каждый, кому срочно понадобились деньги, может их там получить в упрощенном порядке и безо всяких бюрократических проволочек, но, как известно, за срочность надо платить. В этом случае проценты по займам могут достигать до 30% в месяц.

Также часть инвестиций используется для кредитования бизнеса. В "Кэшбери" также существует своя система страхования вкладов.

"К примеру, вы инвестировали 100 тысяч рублей. Страховка составляет 30% от суммы депозита, которые попадают в резервный фонд в размере 700 миллионов рублей. Если человек, которому из твоих денег выдали микрозайм, не смог вовремя погасить долг, то компания выплачивает тебе деньги из этого фонда. При этом рано или поздно компания взыщет с заемщика свои деньги", — объяснил Сергей Касландзия.

Если участник системы не застраховал свой вклад, то работа инвестиций приостанавливается, и у вкладчика есть 21 день на оплату страхового взноса. Иначе все начисления замораживаются.

Валерьян и Сергей признались, что с лета 2018 года по конец октября они заработали около полутора миллиона рублей. Их заработок формируется не только из собственных вложенных средств в эту систему, но и от процентов от вкладов инвесторов, которых они вовлекли в "Кэшбери". По данным Сергея и Валерьяна, системой "Кэшбери" в Абхазии пользовались около 200 человек. Четверть из них работает с ними напрямую. Общая сумма вкладов к октябрю 2018 года составляет примерно десять миллионов рублей.

"Существует также система заданий. К примеру, если ты сумел привлечь инвестиций в размере шести миллионов рублей и более в течение месяца, то тебе выплачивают премию в размере полумиллиона рублей. Помимо этого, если инвестиции до 200 тысяч рублей, то ты имеешь с этой суммы единовременную выплату в размере 4%, если свыше 200 тысяч – 4,5%. Также ежедневно начисляются 4,5% от доходов инвестора", — помог разобраться в схеме Валерьян.

Что дальше?

После того,как глава холдинга объявил о приостановлении деятельности, личные кабинеты вкладчиков стали для них недоступны. Некоторых это повергло в шок и панику, но подавляющее большинство клиентов в Абхазии отреагировали спокойно.

© Sputnik / Александр Демьянчук Медведев призвал развивать кредитование в рублях и юанях

53-летняя жительница Сухума, она предпочла себя не называть, рассказала, что начала инвестировать в "Кэшбери" в мае 2018 года по совету знакомой, которая занималась этим уже больше года. По ее словам, все шло хорошо, пока СМИ не обратили пристальное внимание на эту компанию.

"Сначала я вложила 70 тысяч рублей, и каждый день получала по 630 рублей. Потом еще чуть-чуть доложила, оплатила страховку, и все шло прекрасно до момента, когда журналисты не начали снимать всякую антирекламу", — поделилась вкладчица.

Когда компания объявила о приостановке работы и закрыла доступ к учетным записям, началась верификации (проверка — ред.) личности вкладчиков. Все те, кто успешно прошел эту процедуру, их аккаунты со всем содержимым в течение ста дней будут переведены на новую платформу холдинга, но уже под другим названием. Наша собеседница призналась, что не теряет оптимизма и уверена в том, что у компании впереди большое будущее. Она также призналась, что не будет выводить свои деньги.

Экспертное мнение

Заместитель министра экономики Абхазии Батал Тарба считает вложения в сомнительные проекты риском, но его несут в первую очередь инвесторы. Само государство напрямую не несет никаких убытков.

© Sputnik / Андрей Стенин Мавроди оказался никому не нужен

"Это всегда большой риск, потому что эта бизнес-модель не предусматривает нормальной доходности с вложенных ресурсов, а просто прокручиваются деньги инвесторов. По сути, заработает тот, кто успел зайти в это одним из первых, но большинство тех, кто зашел позже, потеряют свои деньги. Об этом все знают, но в погоне за легкими деньгами люди все равно будут обращаться в такие структуры", — уверен Тарба, которые посоветовал тем, кто готов инвестировать свои деньги, сделать это в абхазскую экономику.

Замминистра подчеркнул, что организации, в работе которых уследили признаки финансовой пирамиды, вне закона, и в уголовном кодексе Абхазии предусмотрены статьи и наказания.

По закону, кредитные организации должны контролироваться государственным регулятором. В случае Абхазии – это Национальный банк республики, сказал юрист Тамаз Кецба и добавил, что отсутствие налоговых платежей во время подобных операций, как минимум, странно.

"Если это предпринимательская деятельность, как могут не платиться налоги, для меня большой вопрос. То, что все эти операции проходят в интернете, я считаю, что это не аргумент для ухода от налогов. Конечно, эта вещь достаточно новая, и как во всем новом будет немало белых пятен в регуляции со стороны государства в лице профильных ведомств", — отметил Кецба.

При этом юрист не исключает, что эта компания может быть финансовой пирамидой.

На людей, готовых испытать удачу подобными методами и ищущих быстрые пути заработка, в первую очередь воздействует правильно выстроенная реклама, уверена психолог Элана Кортуа. Легче всего избежать соблазна, по ее мнению, могут люди с критичным и аналитическим мышлением.