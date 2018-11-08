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Джефф Сешнс,архивное фото

Трамп отправил в отставку генерального прокурора США Джеффа Сешнса

© AFP 2018 / Jim WATSON
Новости
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Президент США многократно критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил министерством юстиции, и подозревал, что работники Минюста плетут против него заговоры.

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. Президент США Дональд Трамп объявил об отставке генерального прокурора Джеффа Сешнса, сообщает РИА Новости.

"Мы рады объявить, что Мэтью Уитакер, глава аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в министерстве юстиции, станет нашим новым исполняющим обязанности генпрокурора США", — написал Трамп в Twitter.

Американский лидер поблагодарил Сешнса за работу и сообщил, что постоянная замена будет объявлена позднее.

Ранее глава Белого дома в интервью журналистам не исключал возможности ухода в отставку министра обороны США Джеймса Мэттиса. При этом Трамп добавил, что скоро к его администрации присоединятся "феноменальные люди", которые сейчас находятся в режиме ожидания.

Президент Трамп отрицает, что в Белом доме творится "хаос", однако признает, что в его администрации возможны различные замены.



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