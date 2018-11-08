"Умник Автонет" поддержит молодых изобретателей материально

СУХУМ, 8 ноя — Sputnik. Молодые изобретатели смогут получить по 500 тысяч рублей на инновационные разработки в рамках конкурса "Умник Автонет", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет".

"В этом году в связи с разрешением тестирования беспилотных автомобилей в Москве и Татарстане, наблюдается заинтересованность конкурсом студенческими научными лабораториями, НИИ и вузами. Инноваторы готовят разработки, связанные с высокой автоматизацией транспортных средств и решениями на основе применения больших данных. Победители получат 500 тысяч рублей. Всего может быть отобрано 50 инноваторов", — сообщили в "Автонет".

Конкурс направлен на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей. Принимать участие в конкурсе по данной программе могут люди в возрасте от 18 до 30 лет включительно, являющиеся гражданами России, и ранее не побеждавшие в программе. Грант должен быть направлен на выполнение разработки в течение не более 24 месяцев.

"Следует отметить, что "Умник" — это лишь первая ступень поддержки инноваторов в России. Впоследствии молодые ученые могут рассчитывать на помощь как при создании собственного бизнеса за счет базовых программ "Старт" — до двух миллионов рублей, так и при масштабировании бизнеса — программ "Развитие", "Коммерциализация" — до 20 миллионов рублей", — отметили в пресс-службе.

Сроки принятия заявок по конкурсу — до 14 ноября, затем в течение месяца будут определены финалисты, которые получат гранты.

В 2017 году российские молодые ученые в рамках конкурса представили новые систему контроля движения автобусов, робота-курьера малогабаритных грузов, систему слежения за соблюдением ПДД (робота – "гаишника"), инновационный дальномер, электромобиль на солнечных батареях, систему проверки устойчивости мостов и другие инновационные разработки.

