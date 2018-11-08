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Кадр из фильма Отец Тимура Квеквескири

"Отец" Тимура Квеквескири стал призером фестиваля "Лучезарный ангел"

© Фото : Кадр из фильма "Отец" Тимура Квеквескири
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Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел" прошел в Москве с 1 по 7 ноября.

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Кинокартина "Отец" заняла второе место в номинации "Лучшее короткометражное кино" на фестивале "Лучезарный ангел" в Москве, сообщил Sputnik режиссер фильма Тимур Квеквескири.

Режиссер Инар Нармания
© Фото : предоставлено Инаром Нармания
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"Меня изначально приятно удивило, что фильм прошел конкурсный отбор этого фестиваля, так как он имеет духовно-нравственную направленность. В то же время сюжет фильма, особенно его конец, также затрагивают эту тему", — сказал режиссер.

Всего в кинофестивале приняли участие 180 фильмов из стран ближнего и дальнего зарубежья. 

"Я изначально не надеялся на то, что фильм на абхазском языке с русскими субтитрами может занять какое-то призовое место. Ждал, что получу какой-то диплом, но получилось так, что картина вошла в тройку победителей. То, что картина с сугубо абхазским сценарием, в основе которого лежит реальная история, описанная Михой Лакрба, попадает в конкурсную программу, это уже приятно. Обычно на кинофестивалях показывают не больше 15-20 фильмов ", — отметил Квеквескири. 

По словам режиссера, картина вызвала интерес не только среди зрителей, но и среди профессионалов. 

"Особо отметил картину председатель жюри, известный российский режиссер Владимир Грамматиков. Причем отмечена была не только сама история, но и режиссерская работа, стиль, драматургия", — добавил он. 

Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел"  проводится в городах и регионах России с 2005 года при поддержке Учебного комитета Русской Православной Церкви. Фестиваль нацелен на развитие духовно-просветительского кино в России и организовывается при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Москвы и Учебного комитета Русской Православной Церкви. Председатель оргкомитета фестиваля – Светлана Медведева.



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