"Отец" Тимура Квеквескири стал призером фестиваля "Лучезарный ангел"

Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел" прошел в Москве с 1 по 7 ноября.

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Кинокартина "Отец" заняла второе место в номинации "Лучшее короткометражное кино" на фестивале "Лучезарный ангел" в Москве, сообщил Sputnik режиссер фильма Тимур Квеквескири.

© Фото : предоставлено Инаром Нармания Инар Нармания: абхазское кино способно удивить весь мир

"Меня изначально приятно удивило, что фильм прошел конкурсный отбор этого фестиваля, так как он имеет духовно-нравственную направленность. В то же время сюжет фильма, особенно его конец, также затрагивают эту тему", — сказал режиссер.

Всего в кинофестивале приняли участие 180 фильмов из стран ближнего и дальнего зарубежья.

"Я изначально не надеялся на то, что фильм на абхазском языке с русскими субтитрами может занять какое-то призовое место. Ждал, что получу какой-то диплом, но получилось так, что картина вошла в тройку победителей. То, что картина с сугубо абхазским сценарием, в основе которого лежит реальная история, описанная Михой Лакрба, попадает в конкурсную программу, это уже приятно. Обычно на кинофестивалях показывают не больше 15-20 фильмов ", — отметил Квеквескири.

По словам режиссера, картина вызвала интерес не только среди зрителей, но и среди профессионалов.

"Особо отметил картину председатель жюри, известный российский режиссер Владимир Грамматиков. Причем отмечена была не только сама история, но и режиссерская работа, стиль, драматургия", — добавил он.

Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный ангел" проводится в городах и регионах России с 2005 года при поддержке Учебного комитета Русской Православной Церкви. Фестиваль нацелен на развитие духовно-просветительского кино в России и организовывается при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Москвы и Учебного комитета Русской Православной Церкви. Председатель оргкомитета фестиваля – Светлана Медведева.