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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

В России призвали международное сообщество оказать медпомощь Вышинскому

© Sputnik / Стрингер
Новости
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Провести независимое медицинское обследование и оказать помощь главе портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому призвала Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Уполномоченный по правам человека в Роcсии Татьяна Москалькова обратилась к международному сообществу с просьбой провести независимое медицинское обследование и оказать помощь главе портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщает РИА Новости.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik / Стрингер
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"Я обращаюсь к международному сообществу с тем, чтобы независимые врачи смогли провести обследование и оказать медицинскую помощь журналисту Кириллу Вышинскому", — заявила омбудсмен журналистам.

Москалькова добавила, что разочарована решением суда о продлении срока содержания под стражей Вышинского и невыполнением властями Украины решения суда о полномасштабном медицинском обследовании журналиста.

По ее словам, непонятно, был ли приглашен к Вышинскому кардиолог.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik / Стрингер
Суд в Херсоне продлил арест Вышинского

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

В сентябре заседание Херсонского городского суда, на котором рассматривался вопрос о продлении или изменении меры пресечения для Вышинского, было прервано из-за плохого самочувствия журналиста. Его адвокат Андрей Доманский объяснил, что ходатайство было подано в связи с резким ухудшением состояния здоровья Вышинского, который ранее перенес инфаркт, и непонятным "лечением" в СИЗО. Вышинского увезли в тюремный госпиталь, однако затем, после небольшого медосмотра, вернули. Суд обязал следствие провести полное обследование Вышинского. Его результаты были представлены, однако защита настаивает, что обследование провели некачественно.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
 



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