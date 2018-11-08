Юная модель из Абхазии победила на конкурсе красоты в Москве

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Мини-мисс Абхазия 2017 Ева Джабелия стала обладательницей гран-при международного конкурса красоты Top International Russia, рассказала Sputnik мама победительницы Гретта Джабелия.

"К победе Ева отнеслась как к должному. Она была уверена в себе и долго готовилась, хотя для нее это не первый опыт. Уже более трех лет она занимается модельным бизнесом, а также танцами, хореографией и гимнастикой", — рассказала Гретта Джабелия.

В детской категории конкурса приняли участие 12 участниц из городов России. В финале юные модели со сцены рассказали о себе и представили творческий номер.

"Ева представила абхазский национальный танец, который очень понравился жюри. Мы к нему специально готовились и сшили национальный костюм. В итоге жюри единогласно выбрали ее, и Ева получила гран-при, набрав наибольшее количество баллов среди других участниц. В будущем она хочет стать Мисс Вселенной", — добавила мама победительницы.

Восьмилетняя Ева Джабелия в 2017 году стала победительницей конкурса "Мини-мисс Абхазия 2017", а также обладательницей гран-при "Мини-мисс Южная Красавица 2017" и гран-при конкурса "Звезда Сочи 2018".

