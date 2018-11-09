Aurus Senat Sedan и Limousine представят на автосалоне в Женеве

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Российские автомобили класса "люкс" Aurus Senat Sedan и Limousine будут показаны на Женевском автосалоне в 2019 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг России.

© Sputnik / Владимир Песня Автомобили Aurus раскупили на два года вперед

"Принято решение о проведении в рамках автомобильной выставки в Женеве европейской премьеры новых российских автомобилей класса люкс Aurus, разработанных Государственным научным центром "НАМИ" на основе единой модульной платформы. С учетом спроса, который мы видим на автомобили сейчас, и уже оформленных предзаказов на два года вперед, можно ожидать, что премьера марки станет заметным событием Женевского автосалона", — передает пресс-служба слова главы ведомства Дениса Мантурова.

Министр также пояснил, что на салоне в Женеве будут представлены седан и лимузин Aurus.

До этого об участии марки в Женевском автосалоне говорил на Московском автосалоне глава бренда в России Франц Хильгерт.

В Германии дали оценку автомобилям марки Aurus

Автомобили Aurus — рыночное название проекта "Кортеж" — семейства автомобилей класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. В проекте — лимузин, седан и минивэн. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 миллионов рублей.