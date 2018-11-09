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Люди на затопленной площади Святого Марка в Венеции

В половине областей Италии ввели режим ЧП из-за непогоды

© Sputnik / Alessandro Rota
Новости
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В 11 областях Италии ввели режим ЧП в целях ускорить процедуры по помощи пострадавшим из-за наводнения и оползней, случившихся 26-27 октября.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Совет министров Италии объявил о введении режима чрезвычайного положения в 11 областях страны для ликвидации последствий непогоды, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный дворец Киджи.

Ликвидация последствий наводнения на Кубани
© Sputnik / Виталий Тимкив
Число пострадавших из-за наводнения на Кубани превысило 380 человек

К этой мере власти страны прибегают для ускорения процедур по помощи пострадавшим и выделения дополнительных средств из государственного бюджета на восстановление затронутых территорий.

По итогам заседания правительства в четверг вечером ЧП объявлено в более чем половине из 20 итальянских регионов. Это весь север страны, острова Сардиния и Сицилия, а также центральные области, расположенные на западном побережье Апеннинского полуострова.

Отмечается, что всех их "начиная со второго октября поразили исключительные метеорологические явления". Как сообщил по итогам заседания премьер-министр страны Джузеппе Конте, совмин выделил на первичные мероприятия по ликвидации последствий стихии 53,5 миллиона евро.

"Еще 200 миллионов поступят в ближайшие дни после моего декрета", — объявил он в своем Twitter.

Уйти под воду: кадры наводнения в Венеции

Непогода с ливневыми дождями, сильными порывистыми ветрами, наводнениями и оползнями, обрушилась на многие районы Италии 26-27 октября. По указанию национальной службы Гражданской обороны "красный" (высший) уровень метеоопасности объявлялся в пяти областях на севере страны. Жертвами стихии, по последним данным, по всей стране стали 32 человека.



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