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Флаг на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве

В Госдуме прокомментировали санкции США из-за Крыма и ситуации в Донбассе

© Sputnik / Natalia Seliverstova
Новости
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Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк прокомментировал новые санкции США, введенные в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией в Донбассе, назвав их откровенной глупостью.

СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал откровенной глупостью введение со стороны США санкций против России из-за ситуации в Донбассе, сообщает РИА Новости.

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США в четверг ввели санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма к России и ситуацией в Донбассе. В числе девяти организаций, оказавшихся под санкциями, — санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор" в Крыму, а также компания "Южный проект", принадлежащая банку "Россия" Юрия Ковальчука, которая в конце 2017 года приобрела на торгах 100% акций крымского завода шампанских вин "Новый свет".

По словам Железняка, очередные санкции против России незаконны и абсурдны.

"Вводить санкции против России в связи с ситуацией на Донбассе и пробуксовкой минских соглашений по вине киевских властей — откровенная глупость. Россия не только не является стороной внутриукраинского конфликта, но и в отличие от США очень заинтересована в прекращении войны у своих границ и постоянно настаивает на необходимости перевода ситуации в переговорное русло", — цитирует Железняка его пресс-служба.

При этом, добавил он, заставить лидера Украины Петра Порошенко выполнять взятые на себя обязательства должны его "спонсоры из Вашингтона". Железняк также подчеркнул, что никакое экономическое или политическое давление не повлияет на внешнеполитический курс страны, добавив, что Крым был присоединен к РФ на законных основаниях.

"Крым с Россией навсегда на абсолютно законных основаниях, и с этим придется смириться всем — в Вашингтоне и в Киеве. Что же касается соблюдения прав человека в Крыму, то господину (специальному представителю Госдепа США по Украине — ред.) Волкеру следовало бы с большим рвением следить за этим вопросом на Украине, где власти воюют с народом Донбасса, устраивают геноцид по языковому признаку, преследуют инакомыслие, охотятся на независимых журналистов. В российском Крыму с правами человека все в порядке, в чем может убедиться сам господин Волкер, если захочет ознакомиться с ситуацией лично", — сказал парламентарий.



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